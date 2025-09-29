martes 30 de septiembre de 2025

29 de septiembre de 2025 - 22:01
Liga Profesional

Vélez logró dar vuelta el marcador y vencer 3-1 a Atlético Tucumán

Todo lo que dejó el duelo entre Vélez y Atlético Tucumán: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Clausura.

EN VIVO: Atlético Tucumán gana 1 a 0 ante Vélez
BsAs (DataFactory)
Vélez logró dar vuelta el marcador y vencer 3-1 a Atlético Tucumán
BsAs (DataFactory)

En la fecha 10 del Clausura, el Fortín derrotó a el Decano con un marcador 3-1 y doblete del delantero Braian Romero. Mostrando su letalidad en el área, Braian Romero dejó su marca en el resultado final al convertir dos goles de jugada durante los minutos 36' y 39' del primer tiempo. Además, el 3 a 1 de Vélez fue posible con el remate de Diego Valdés (49' 2T). Para Atlético Tucumán sólo pudo anotar Mateo Bajamich, en el minuto 14 de la primera parte, tras una jugada.

El volante de Vélez Tomás Galván desperdició la posibilidad de aumentar la ventaja después de malograr un penal en el minuto 65 del segundo tiempo.

Braian Romero se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Vélez mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 7 veces al arco contrario y acertar 12 pases correctos.

Mateo Bajamich se destacó también en el el Fortín. El atacante de Atlético Tucumán anotó 1 gol, disparó al arco contrario en 3 oportunidades y efectuó 10 pases correctos.

El delantero Braian Romero del Vélez humilló a su marca tirándole un estupendo caño a los 15 minutos de la primera etapa.

El técnico de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, propuso una formación 4-5-1 con Tomás Marchiori en el arco; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez en la línea defensiva; Claudio Baeza, Agustín Bouzat, Matías Pellegrini, Tomás Galván y Francisco Pizzini en el medio; y Braian Romero en el ataque.

Por su parte, el equipo de Lucas Pusineri salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Matías Mansilla bajo los tres palos; Damián Martínez, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz y Miguel Brizuela en defensa; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Kevin López y Nicolás Laméndola en la mitad de cancha; y Mateo Bajamich y Leandro Díaz en la delantera.

El árbitro Leandro Rey Hilfer fue el encargado de supervisar el juego en el el Fortín.

En la siguiente fecha el Fortín se enfrentará de visitante ante Dep. Riestra, mientras que el Decano jugará de local frente a Platense.

Cambios en Vélez
  • 66' 2T - Salió Matías Pellegrini por Rodrigo Aliendro
  • 77' 2T - Salieron Tomás Galván por Diego Valdés y Adrián Sánchez por Franco Nicola
  • 86' 2T - Salieron Agustín Bouzat por Matías Arias, Braian Romero por Leonel Roldán y Francisco Pizzini por Dilan Godoy
Amonestados en Vélez:
  • 30' 1T Agustín Bouzat (Conducta antideportiva), 9' 2T Francisco Pizzini (Conducta antideportiva) y 25' 2T Claudio Baeza (Conducta antideportiva)

Cambios en Atlético Tucumán
  • 63' 2T - Salieron Kevin López por Ramiro Ruiz Rodríguez, Nicolás Laméndola por Lautaro Godoy y Damián Martínez por Maximiliano Villa
  • 72' 2T - Salió Mateo Bajamich por Gabriel Abeldaño
Amonestados en Atlético Tucumán:
  • 4' 1T Adrián Sánchez (Conducta antideportiva), 14' 2T Damián Martínez (Discutir con un rival), 35' 2T Franco Nicola (Conducta antideportiva), 39' 2T Kevin Ortiz (Conducta antideportiva) y 46' 2T Marcelo Ortiz (Insultar o desaprobar al árbitro)

FUENTE: BsAs (DataFactory)

