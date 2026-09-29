Encontraron muerto a Juan Carlos Pagotto, senador de La Rioja por La Libertad Avanza

El senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, fue encontrado muerto este martes en su vivienda de la ciudad capital . Tras conocerse el hecho, se inició una investigación con intervención de las autoridades judiciales y policiales , que buscan establecer cómo se produjo el fallecimiento.

Por ahora, no trascendió de manera oficial cuál fue la causa del fallecimiento , aunque el senador había permanecido internado dos semanas atrás a raíz de un problema cardíaco .

A los 74 años , Pagotto había asumido como senador nacional en diciembre de 202 3, cuando comenzó a representar a La Rioja por La Libertad Avanza . De profesión abogado y con experiencia previa en la política provincial, durante su período en la Cámara alta tuvo participación destacada en asuntos vinculados con el ámbito judicial y la actividad legislativa .

Al momento de su fallecimiento, se encontraba al frente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta y encabezaba además la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo , órgano que interviene, entre otras cuestiones, en el análisis parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia.

Fueron sus propios familiares quienes hallaron el cuerpo del senador durante las primeras horas de este martes, en su domicilio particular. A partir del descubrimiento, se iniciaron en el lugar las primeras actuaciones y pericias destinadas a determinar las circunstancias del hecho, mientras la noticia provocaba repercusiones tanto en el ámbito político de La Rioja como en el escenario nacional.

La noticia sobre la muerte de Pagotto ya fue transmitida a dirigentes y referentes de La Libertad Avanza. En caso de asumir su banca, el lugar del senador sería ocupado por su suplente, el abogado Alejandro Cruz Antúnez.

Días antes de su fallecimiento, el legislador había intervenido en el debate parlamentario por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El pasado 24 de septiembre, el representante riojano estuvo presente en el recinto y se pronunció a favor de darle aprobación al proyecto para luego evaluar “cómo camina”.

Semanas antes de su muerte, Pagotto había permanecido hospitalizado en La Rioja debido a un cuadro cardíaco y no había participado de la sesión en la que se sancionó Inocencia Fiscal II. Por ese motivo, su asistencia al último encuentro del Senado de la Nación había generado sorpresa.

El mensaje de Karina Milei por la muerte del senador

Luego de que se conociera el fallecimiento, comenzaron a difundirse mensajes en redes sociales vinculados con la muerte del senador. Entre las primeras figuras en expresarse públicamente estuvo la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien en su cuenta de X escribió “Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestra país. Un cálida abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento”.

El mensaje de Martín Menem por la muerte del senador de La Rioja

En esa misma plataforma, el Senado de la Nación compartió una imagen tomada en el recinto, acompañada por las fechas correspondientes al nacimiento y fallecimiento del legislador. También se expresó públicamente su coprovinciano y titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien utilizó su cuenta de X para dedicarle un mensaje de despedida.

“Hoy despido con una tristeza enorme al Dr. Juan Carlos Pagotto.Juan Carlos tuvo una enorme trayectoria profesional. Comenzó desde muy joven en la política, pero en un momento de su vida decidió dar un paso al costado y dedicarse de lleno al ejercicio de la abogacía, donde construyó durante décadas una carrera reconocida, destacada y respetada.Muchos años después lo invitamos a involucrarse nuevamente. Lo hizo pensando en el país que quería dejarles a sus hijos y a sus nietos”.

"Volvió porque sentía que todavía podía aportar, porque quería ser parte de un cambio profundo y porque entendía que había momentos en los que no alcanzaba con mirar desde afuera. En estos últimos años tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en el Congreso y, para mí, fue un verdadero aprendizaje.Quedarán en mí memoria las largas conversaciones que mantuvimos donde fundamentaba cada posición que tomaba respecto a los proyectos que se trataban en el parlamento", agregó.

"Pero por sobre todas las cosas, Juan Carlos fue una gran persona. Un gran amigo de sus amigos, y alguien que acompañó durante tantos años a mi familia, y a buena parte de la historia de La Rioja, con una cercanía y una generosidad que quienes lo conocimos vamos a recordar para siempre .Acompaño con todo mi corazón a su familia y a sus seres queridos en este momento tan doloroso.Gracias por estar siempre, querido Juan Carlos, y por todo lo vivido. Te vamos a extrañar mucho. Que descanses en paz.Un abrazo especial para Silvia y Juan María", finalizó.

A medida que se conocía la noticia, diputados y senadores comenzaron a compartir distintos mensajes en sus redes sociales para referirse al fallecimiento. Entre ellos, el senador nacional por Mendoza, Rodolfo Suárez, y la diputada de esa misma provincia, Pamela Verasay, hicieron públicas sus condolencias.

Trayectoria

La carrera de Pagotto en la política se inició en 1993, cuando fue elegido como diputado provincial por el departamento Chilecito, función que desempeñó hasta 1997. Recién volvió a ocupar un cargo electivo en diciembre de 2023, cuando asumió como senador nacional en representación de La Rioja.

En los comicios de 2023, la lista de La Libertad Avanza obtuvo el 32,36% de los votos y se impuso en esa elección. Aunque Claudia Cecilia López, actual legisladora provincial por LLA, figuraba en el segundo lugar de la nómina, el reemplazo de Pagotto debería quedar en manos de Alejandro Cruz Antúnez, de acuerdo con lo establecido por la ley de cupos.

Proveniente de una familia de abogados con una extensa trayectoria dentro del ámbito judicial riojano, el senador fallecido había alcanzado reconocimiento en la provincia por su intervención en distintos casos de amplia repercusión pública. Entre sus actuaciones profesionales se destacó especialmente su labor como abogado defensor de personas detenidas por delitos de lesa humanidad.

En su trayectoria como abogado, Pagotto integró los equipos que asumieron la defensa del ex comisario Domingo Vera, quien fue condenado a prisión perpetua por los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Rogelio Gabriel Longueville, en el marco del Caso Estrella.

También intervino en la denominada megacausa Menéndez, donde ejerció la defensa del ex juez federal de La Rioja Roberto Catalán y de Roberto Ganem, ambos acusados en procesos judiciales por delitos de lesa humanidad cometidos en Argentina.