Entrevistas, asado y política local: así será Política a las Brasas que llega a Canal 4

Política a las Brasas desembarca en la pantalla de Canal 4 este martes 14 de abril a las 14 horas, con la conducción de Silvina Sadir y Ana Inés Vargas. La propuesta llegará con un formato de entrevista política más distendido, que buscará mostrar a los protagonistas desde otra perspectiva. El primer programa arrancará con el tradicional asado y con un invitado muy especial.

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Silvina Sadir destacó la expectativa por esta nueva etapa y explicó cuál es la intención del ciclo. “Estamos muy contentas. Este desafío comenzó para nosotras como una idea de poder charlar de política desde otro lugar, desde otra mirada, con el objetivo de que la generación de políticos que tenemos nosotros en la provincia charle un poquito más descontracturado, no diciendo siempre lo mismo”, sostuvo.

En esa misma línea, remarcó la importancia de conocer a quienes ocupan lugares de decisión. “La política nos atraviesa por más que haya personas que digan ‘no me interesa la política, yo no hago política’, está bueno que conozcamos quiénes son porque después, cuando llegan a los espacios de poder, sepamos quiénes son, qué piensan”, afirmó.

Por su parte, Ana Inés Vargas señaló que el formato de entrevista será una de las claves del programa. “Acercar la política, que es lo que a nosotros nos interesa, desde el formato de la entrevista, que es lo que caracteriza a Política a las Brasas. Las dos somos amantes de la política y la intención es acercar la política al común de la gente, a cualquiera de nosotros”, expresó.

Además, agregó: “Te guste o no la política, estamos acostumbrados a consumir política nacional y somos unas convencidas de que hay que consumir política local, conocer a los actores para poder debatir con ellos y conversar con ellos de política y construir entre todos el lugar donde vivimos”.

Ana Inés Vargas - Política a las brasas

Cuándo arranca y cómo será el primer programa

El estreno será el martes 14 de abril a las 14 horas por Canal 4. Según adelantaron las conductoras, el ciclo comenzará con un asado y tendrá como primer invitado a “un hombre, importante, político”, de quien esperan que deje muchas definiciones.

La apuesta, según explicaron, es mostrar una faceta más humana de quienes participan. “Lo hacemos más distendido, que se note que son personas, que tal vez también comenten errores, los cuales pueden repercutir directo en nosotros”, plantearon.

También dejaron en claro cuál será el rol periodístico dentro del programa. “Nosotras no vinimos a juzgar ni dar soluciones, el periodismo viene a preguntar”, remarcaron.

Embed - POLÍTICA A LAS BRASAS POR CANAL 4

La sección “sin filtro” y las preguntas de la gente

Uno de los espacios que tendrá el programa será la participación de la audiencia a través de preguntas directas para los invitados. “Tenemos una sección en los asados donde le preguntamos a la gente qué le preguntarían a los políticos, tratamos de responderlas, la gente se predispone”, contaron.

En ese intercambio, explicaron, aparecen las inquietudes más concretas de la vida cotidiana. “Cuando interactuamos con la audiencia te llegan las preguntas ‘que importan’: el bache, el boleto de colectivos, las necesidades básicas de toda la vida, y nosotras estamos para preguntar eso otro que pasa desapercibido pero que igual es importante”, señalaron.

A ese segmento lo definieron como una instancia “sin filtro”. “Nosotras tenemos un ‘sin filtro’ y además sumamos el ‘sin filtro de la gente’”, resumieron.

Política a las Brasas

Cómo reaccionan los políticos al formato del programa

Sobre la respuesta de los dirigentes frente a esta propuesta, las conductoras aseguraron que el formato fue bien recibido. Según explicaron, los invitados valoran la posibilidad de expresarse en un contexto diferente al habitual.

“Les gusta porque tienen la posibilidad de expresarse de otra manera, los asados fueron aprovechados, la intención es que se sientan cómodos siempre, no queremos incomodar a nadie”, concluyeron.