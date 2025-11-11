Todos los feriados que quedan del año.

Un 18 de noviembre de 1834 Jujuy proclamaba su autonomía política de la provincia de Salta. En esta fecha quienes vivían en lo que actualmente se conoce como Jujuy eligieron interinamente gobernador en la figura del coronel José María Fascio. Con este cargo llamó a cabildo abierto y consultó a la multitud: ¿Juráis libre y espontáneamente a Dios Nuestro Señor, por la señal de la Cruz, de sostener y defender con vuestra fortuna y vuestra vida la independencia política de esta ciudad, su territorio y campaña y su separación de la capital de Salta? Con la respuesta unánime del pueblo “¡Si juramos!” se proclamó la autonomía provincial y Fascio quedó designado como gobernador provisorio.

En torno a esta fecha surge la pregunta sobre sus características: ¿es feriado el 18 de noviembre en Jujuy?

La respuesta es NO, no es feriado ese día. Es una fecha de importancia para la provincia pero se estipula bajo la normativa de "dia no laborable". Ese día no habrá actividad en las escuelas de todos los niveles ni en la administración pública. En el sector privado, la adhesión es optativa, de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 4059/84.

Pueden existir confusiones, ya que para la fecha se encuadran dos normativas, pero la vigente es la posterior. La Ley 1264 (1936) declaró el 18 de noviembre feriado provincial permanente; años después, la Ley 4059 (1984) reordenó el esquema y clasificó el 18 de noviembre como “día no laborable” a nivel provincial.

autonomia politica de jujuy.jpg ¿Es feriado el 18 de noviembre en Jujuy? ¿Qué implica el día no laborable? Según la Ley 4059, los días feriados provinciales se cumplen obligatoriamente en la actividad pública y privada, pero los días no laborables son obligatorios para la administración pública y optativos para el sector privado (comercios, empresas, bancos privados, etc.). Es decir, el 18 de noviembre es no laborable: el Estado provincial no trabaja y el ámbito privado decide. ¿Qué pasa con escuelas, oficinas y comercios? En la administración pública provincial y en el sistema educativo (ámbito provincial) la jornada es no laborable/sin clases por la conmemoración, tal como se aplica habitualmente cada año. En el sector privado, la adhesión queda a criterio del empleador; muchos comercios abren con horarios especiales o cerrados, según su política interna.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.