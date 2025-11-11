martes 11 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de noviembre de 2025 - 14:42
Autonomía política de Jujuy.

¿Es feriado el 18 de noviembre en Jujuy?

El 18 de noviembre las escuelas y administración pública de Jujuy estarán sin actividad. Conocé el marco legal para saber si es feriado o día no laborable.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Todos los feriados que quedan del año.

Todos los feriados que quedan del año.

Un 18 de noviembre de 1834 Jujuy proclamaba su autonomía política de la provincia de Salta. En esta fecha quienes vivían en lo que actualmente se conoce como Jujuy eligieron interinamente gobernador en la figura del coronel José María Fascio. Con este cargo llamó a cabildo abierto y consultó a la multitud: ¿Juráis libre y espontáneamente a Dios Nuestro Señor, por la señal de la Cruz, de sostener y defender con vuestra fortuna y vuestra vida la independencia política de esta ciudad, su territorio y campaña y su separación de la capital de Salta? Con la respuesta unánime del pueblo “¡Si juramos!” se proclamó la autonomía provincial y Fascio quedó designado como gobernador provisorio.

Lee además
Feriados provinciales en Jujuy.
Calendario.

Feriados provinciales Jujuy 2025: Cuándo caen y cuáles son fines de semana largo
Cuándo es el próximo feriado del año.  
Calendario.

Cuándo caen los feriados nacionales de noviembre 2025

En torno a esta fecha surge la pregunta sobre sus características: ¿es feriado el 18 de noviembre en Jujuy?

La respuesta es NO, no es feriado ese día. Es una fecha de importancia para la provincia pero se estipula bajo la normativa de "dia no laborable". Ese día no habrá actividad en las escuelas de todos los niveles ni en la administración pública. En el sector privado, la adhesión es optativa, de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 4059/84.

Pueden existir confusiones, ya que para la fecha se encuadran dos normativas, pero la vigente es la posterior. La Ley 1264 (1936) declaró el 18 de noviembre feriado provincial permanente; años después, la Ley 4059 (1984) reordenó el esquema y clasificó el 18 de noviembre como “día no laborable” a nivel provincial.

autonomia politica de jujuy.jpg
¿Es feriado el 18 de noviembre en Jujuy?

¿Es feriado el 18 de noviembre en Jujuy?

¿Qué implica el día no laborable?

Según la Ley 4059, los días feriados provinciales se cumplen obligatoriamente en la actividad pública y privada, pero los días no laborables son obligatorios para la administración pública y optativos para el sector privado (comercios, empresas, bancos privados, etc.). Es decir, el 18 de noviembre es no laborable: el Estado provincial no trabaja y el ámbito privado decide.

¿Qué pasa con escuelas, oficinas y comercios?

En la administración pública provincial y en el sistema educativo (ámbito provincial) la jornada es no laborable/sin clases por la conmemoración, tal como se aplica habitualmente cada año. En el sector privado, la adhesión queda a criterio del empleador; muchos comercios abren con horarios especiales o cerrados, según su política interna.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Feriados provinciales Jujuy 2025: Cuándo caen y cuáles son fines de semana largo

Cuándo caen los feriados nacionales de noviembre 2025

Cuáles son los feriados de noviembre y qué pasa con el viernes 21 y el lunes 24

¿Es feriado el 18 de noviembre en Jujuy?

Posible femicidio en Jujuy: quién era Daniela, la mujer asesinada

Lo que se lee ahora
Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Habrá tres días sin clases en Jujuy: cuándo son y por qué

Por  Sofía Gutiérrez

Las más leídas

Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Habrá tres días sin clases en Jujuy: cuándo son y por qué

Posible femicidio en Jujuy.
Policiales.

Encontraron muerta a una mujer e investigan un posible femicidio en Jujuy

Posible femicidio en Gorriti.
Gorriti.

Posible femicidio en Jujuy: quién era Daniela, la mujer asesinada

Presunto femicidio en B° Gorriti video
Policiales.

Posible femicidio en Jujuy: el dueño del lugar rompió el silencio

Accidente en La Quiaca
La Quiaca.

Identificaron a la motociclista que habría provocado un choque fatal en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel