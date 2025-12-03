miércoles 03 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 - 20:40
Profesional.

Es de la cantera del club y firmó su primer contrato con Gimnasia de Jujuy

Uno de los juveniles con proyección, estampó la firma a sus 18 años y formará parte del plantel profesional que dirige Hernán Pellerano.

Victoria Marín
Victoria Marín
Emiliano Zambrano, firmó su contrato con el lobo.

Emiliano Zambrano, firmó su contrato con el lobo.

Quién es Emiliano Zambrano, el juvenil con futuro en Gimnasia

Emiliano Zambrano, conocido como “Chori”, es fruto de los procesos formativos en las divisiones inferiores de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. A pesar de su juventud, ya dejó su marca en el plantel profesional con el debut ante Central Norte de Salta, contribuyendo al triunfo 2-1 de la albiceleste en la provincia vecina durante la campaña que dirigió Matías Módolo.

Julio Chiarini - Emiliano Zambrano - Gimnasia de Jujuy

La emoción de firmar su contrato

El “Chori” vive una “hermosa” experiencia al concretar el sueño acunado desde niño. En este logro, recordó con especial cariño a su abuelo y agradeció a sus seres queridos, así como a todos los que lo acompañaron en este camino hacia el profesionalismo.

De cara a los compromisos de la Primera Nacional 2026, Zambrano reafirmó su dedicación total al “Lobo” jujeño. Priorizará la humildad y el esfuerzo constante para defender la celeste y blanca “dando siempre lo mejor”, manteniendo los pies sobre la tierra ante la exigente realidad.

Emiliano chori Zambrano - gimnasia de jujuy

Claudio Pombo, el primero en llegar

El volante Claudio Pombo rubricó este lunes su contrato con Gimnasia de Jujuy, convirtiéndose oficialmente en el primer refuerzo del equipo dirigido por Hernán Pellerano de cara al próximo torneo.

Pombo expresó su entusiasmo por esta nueva etapa: “Estoy muy contento y con ganas”, afirmó tras sellar su vínculo. También destacó la recepción que tuvo por parte de sus nuevos compañeros: “El plantel me recibió muy bien, hay un gran grupo humano y profesional. Los muchachos son sanos y capaces”, sostuvo.

Claudio Pombo

