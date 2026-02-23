España es el primer país en aprobar la Ley por dolores menstruales

La nueva ley permite a las mujeres con dismenorrea (menstruación dolorosa e incapacitante) tomarse hasta 5 días de baja al mes.
El Congreso de los Diputados de Españaaprobó una ley que otorga licencia médica remunerada a las mujeres que sufren dolor menstrual intenso. La iniciativa fue sancionada con 185 votos a favor, 154 en contra y 3 abstenciones, y convierte a España en el primer país de Europa en reconocer la menstruación incapacitante como causa válida de baja laboral.
La norma busca proteger a quienes padecen dismenorrea secundaria asociada a patologías como la endometriosis, y habilita a los médicos a otorgar una baja temporal cuando el dolor impida llevar una vida laboral normal.
Según estimaciones de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, alrededor de un tercio de las mujeres sufre dolor menstrual intenso. Sin embargo, los especialistas advierten que el impacto real podría ser mayor, ya que el dolor asociado a la menstruación suele estar “normalizado” y muchas personas no consultan con profesionales de la salud.
Con la nueva legislación, la menstruación dolorosa pasa a integrar el catálogo de causas por las que se puede conceder una licencia médica, sin perjuicio laboral para la trabajadora.
Dismenorrea: qué es y qué síntomas provoca
La dismenorrea es el dolor asociado al ciclo menstrual y puede manifestarse de distintas formas. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:
Calambres menstruales intensos
Dolor pélvico y abdominal
Dolor lumbar
Dolor de cabeza
Mareos
Cólicos
Náuseas y vómitos
Debilidad y fatiga
Sangrado abundante o prolongado
Especialistas remarcan que “la regla no debería doler ni incapacitarte para llevar adelante tu vida profesional, familiar o académica”, y que el dolor severo no debe naturalizarse.