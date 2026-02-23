España es el primer país en aprobar la Ley por dolores menstruales

La nueva ley permite a las mujeres con dismenorrea (menstruación dolorosa e incapacitante) tomarse hasta 5 días de baja al mes.

El Congreso de los Diputados de España aprobó una ley que otorga licencia médica remunerada a las mujeres que sufren dolor menstrual intenso. La iniciativa fue sancionada con 185 votos a favor, 154 en contra y 3 abstenciones, y convierte a España en el primer país de Europa en reconocer la menstruación incapacitante como causa válida de baja laboral.

La norma busca proteger a quienes padecen dismenorrea secundaria asociada a patologías como la endometriosis, y habilita a los médicos a otorgar una baja temporal cuando el dolor impida llevar una vida laboral normal.

Según estimaciones de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, alrededor de un tercio de las mujeres sufre dolor menstrual intenso. Sin embargo, los especialistas advierten que el impacto real podría ser mayor, ya que el dolor asociado a la menstruación suele estar "normalizado" y muchas personas no consultan con profesionales de la salud.

Con la nueva legislación, la menstruación dolorosa pasa a integrar el catálogo de causas por las que se puede conceder una licencia médica, sin perjuicio laboral para la trabajadora.

Para tener en cuenta Cuáles son las plantas para aliviar los dolores menstruales. Dismenorrea: qué es y qué síntomas provoca La dismenorrea es el dolor asociado al ciclo menstrual y puede manifestarse de distintas formas. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran: Calambres menstruales intensos

Dolor pélvico y abdominal

Dolor lumbar

Dolor de cabeza

Mareos

Cólicos

Náuseas y vómitos

Debilidad y fatiga

Sangrado abundante o prolongado Especialistas remarcan que “la regla no debería doler ni incapacitarte para llevar adelante tu vida profesional, familiar o académica”, y que el dolor severo no debe naturalizarse.

