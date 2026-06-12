España y Cabo Verde protagonizan un cruce inédito en el Grupo H

España enfrentará a Cabo Verde, en el marco de la fecha 1 del grupo H del Mundial, el próximo lunes 15 de junio a partir de las 13:00 (hora Argentina), en el estadio Atlanta.

Deportes. Fórmula 1: anularon una sanción a Alpine y Pierre Gasly recuperó el podio en Mónaco

Deportes. Lionel Messi emocionó en la previa del Mundial con un posteo y una canción del Indio Solari

España y Cabo Verde protagonizarán un enfrentamiento inédito a nivel de selecciones absolutas, sin antecedentes en competencia oficiales ni en partidos amistosos.

España inicia su 17ª participación mundialista con el objetivo de volver a pelear por el título, conseguido en Sudáfrica 2010. Aunque en Qatar 2022 se despidió temprano, la Roja dejó huella al registrar un aplastante 7-0 ante Costa Rica.

El seleccionado europeo no falta a una cita mundialista desde Argentina 1978. Sin embargo, el éxito absoluto le ha sido esquivo: más allá de la estrella obtenida en 2010, su segundo mejor resultado histórico sigue siendo el cuarto puesto obtenido en Brasil 1950.

Por su parte, Cabo Verde vive el sueño de su primera Copa del Mundo. Los Tiburones Azules lograron una clasificación histórica en octubre de 2025, convirtiéndose en una de las naciones con menor población en alcanzar la máxima competencia del fútbol.

El combinado de las Islas empezó a disputar las Eliminatorias recién en 2003, cuando ya se habían disputado 17 Copas del Mundo.

El Grupo H reúne a España y Cabo Verde junto a Arabia Saudita y Uruguay.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).

Fechas y rivales de España en los próximos partidos del Mundial

Grupo H - Fecha 2: vs Arabia Saudita: 21 de junio - 13:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 3: vs Uruguay: 26 de junio - 21:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cabo Verde en los próximos partidos del Mundial

Grupo H - Fecha 2: vs Uruguay: 21 de junio - 19:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 3: vs Arabia Saudita: 26 de junio - 21:00 (hora Argentina)

Horario España y Cabo Verde, según país

Argentina: 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)