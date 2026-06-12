Fórmula 1: anularon una sanción a Alpine y Pierre Gasly recuperó el podio en Mónaco

Sorpresiva decisión de la F1: le quitó las sanciones a Alpine y le devolvió el podio que Pierre Gasly logró en el GP de Mónaco.

La Fórmula 1 sorprendió al confirmar la revocación de las penalizaciones aplicadas a Alpine y devolverle a Pierre Gasly el tercer puesto obtenido en el Gran Premio de Mónaco , luego de una nueva evaluación realizada por la FIA . La resolución oficial fue difundida pocas horas antes de la largada del Gran Premio de Barcelona.

La medida altera el desenlace de una de las competencias más tradicionales de la temporada y obliga a actualizar los resultados oficiales .

La polémica había surgido después de que Gasly , representante de Alpine , cruzara la meta en la tercera posición en Mónaco , pero fuera castigado con dos sanciones de cinco segundos por superar la velocidad permitida en la zona de boxes .

Como consecuencia de esas penalizaciones , el piloto francés cayó hasta la séptima colocación . Sin embargo, la escudería francesa presentó una apelación formal que finalmente fue respaldada por la FIA (Federación Internacional del Automóvil) , tras detectarse un error en los registros de medición utilizados durante la prueba.

Mediante un comunicado oficial, Alpine manifestó: “Acogemos con satisfacción la decisión de la FIA de considerar admisible nuestro recurso tras la clasificación final del Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana. Como resultado, los comisarios han anulado las dos sanciones de cinco segundos impuestas al coche n.º 10, lo que restablece el tercer puesto del equipo".

La rectificación de las autoridades deportivas permitió que el piloto francés recuperara el resultado original tras detectarse una falla en el sistema de cronometraje.

En esa línea, continuó: "Queremos agradecer a la FIA y a Formula One Management su transparencia y cooperación a lo largo del proceso de revisión, así como por haber tomado esta decisión. El equipo está ahora totalmente enfocado en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de este fin de semana y en luchar por el mejor resultado posible con sus dos autos”.

La celebración de Alpine tras recuperar el tercer puesto

A través de sus redes sociales, la escudería francesa también compartió las imágenes del festejo protagonizado por Pierre Gasly y Flavio Briatore tras la confirmación oficial de que el piloto recuperaba el tercer escalón del podio en el Gran Premio de Mónaco.

En el video puede apreciarse no solo un emotivo abrazo entre ambos, sino también la alegría generalizada dentro del equipo, que celebró con entusiasmo el resultado finalmente validado de la competencia disputada en Montecarlo.

La Fórmula 1 generó un fuerte impacto al anunciar que anuló las sanciones impuestas al equipo Alpine.

En la antesala de la primera sesión de entrenamientos libres en Barcelona, Steve Nielsen se pronunció sobre la resolución adoptada por la FIA: “Queríamos claridad, la hemos tenido. Queríamos justicia y creemos que la hemos tenido. Si pudiera elegir, preferiría tener el momento del podio que los puntos. Es una lástima para el equipo y para Pierre”.

Y después, agregó: “Soy bastante viejo como para recordar cuando no había límite de velocidad en boxes. Creo que la forma de medirlo está bien, tiene un ratio de éxito muy alto. Sólo se necesita que sea un poco más robusta”.

Como consecuencia de la rectificación oficial, Gasly acumula ahora 35 unidades, cifra que le permite ubicarse en el octavo lugar del campeonato de pilotos. En tanto, Alpine alcanza los 50 puntos y conserva el quinto puesto en la tabla de constructores.

El error técnico que modificó el resultado oficial

El reclamo presentado por la escudería francesa se apoyó en un informe técnico elaborado por la Formula One Management (FOM), organismo responsable del sistema de cronometraje, que fue incorporado una vez finalizada la carrera.

La rectificación de las autoridades deportivas permitió que el piloto francés recuperara el resultado original tras detectarse una falla en el sistema de cronometraje durante la competencia en el Principado.

Según esa documentación técnica, el mecanismo utilizado para verificar la velocidad en el pit lane calculó de manera incorrecta la velocidad del monoplaza número 10 de Gasly, al basarse en un dato erróneo sobre la longitud efectiva del carril rápido de boxes.

Esa evidencia inédita, considerada tanto relevante como determinante para el caso, llevó a los comisarios de la competencia a dar curso favorable a la apelación y reexaminar la clasificación final.

El Gran Premio de Mónaco había estado rodeado de polémica debido a las numerosas penalizaciones impuestas a distintos competidores por presuntos excesos de velocidad en la zona de boxes. Entre todos ellos, Pierre Gasly fue quien sufrió las mayores consecuencias, ya que los segundos de castigo fueron agregados a su registro final una vez terminada la carrera, modificando de manera directa su ubicación en el clasificador.

Alpine.

En cambio, otros pilotos decidieron cumplir las penalizaciones mientras la competencia estaba en marcha, una situación que alimentó las discusiones acerca de si las sanciones fueron aplicadas de manera uniforme y justa para todos los participantes.

Las explicaciones de la FIA y el descargo de los protagonistas

Desde la FIA explicaron que el sistema de monitoreo de velocidad funcionó correctamente desde el punto de vista técnico, aunque trabajó con información incorrecta sobre la extensión real del pit lane. Ese dato equivocado derivó en cálculos superiores a la velocidad efectivamente registrada por los vehículos afectados.

Tras la carrera, Gasly se refirió al episodio y expresó: “Estoy destrozado. Crucé la meta en tercera posición en Mónaco delante de todos los aficionados y de toda la gente que está aquí, y al final nos penalizan y terminamos muy lejos. No sé qué decir. Todos trabajamos muy duro para este podio, para momentos como este, cuando llegan. Llevo 10 años en esto, tengo cinco podios en mi carrera. Duele cuando cruzas la línea del podio y entonces… no sé”.

Desde la estructura de Alpine, el asesor ejecutivo Flavio Briatore también expresó su malestar por lo ocurrido.

Desde la estructura de Alpine, el asesor ejecutivo Flavio Briatore también expresó su malestar por lo ocurrido y dejó en claro su inconformidad con la situación que atravesó el equipo: “Tras una gran salida de Pierre que nos colocó en séptima posición, la carrera se presentaba prometedora. A pesar de la excelente reanudación tras la bandera roja y de que Pierre terminara tercero, vimos cómo el resultado se veía anulado por dos penalizaciones con las que no estamos de acuerdo en absoluto”.

Un fallo que reabre el debate sobre la aplicación de las reglas

La revocación de las penalizaciones y la devolución del tercer lugar a Gasly reavivaron el debate sobre la consistencia en la aplicación de los reglamentos, dado que otros competidores castigados en circunstancias similares no tienen la posibilidad de recuperar las posiciones perdidas.

El episodio pone de relieve la relevancia de contar con sistemas de medición precisos y con mecanismos transparentes para resolver disputas dentro de la competencia.

El asesor ejecutivo Flavio Briatore.

Una vez rectificados los resultados oficiales de Mónaco, Alpine dejó en claro que su foco está puesto en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Allí intentará ratificar el nivel mostrado por sus dos monoplazas y capitalizar el envión anímico obtenido tras una resolución favorable en uno de los casos más controvertidos de la temporada.