Adam Levine, líder de Maroon 5, engañó a su esposa y se armó polémica. 

“Esencialmente, tuve una aventura con un hombre que está casado con una supermodelo de Victoria's Secret”, dijo, previamente a referirse directamente a Levine. “En ese momento, yo era joven e ingenua. Y, francamente, me siento explotada. No tenía tanta notoriedad en las redes sociales como ahora, así que definitivamente fui muy fácilmente manipulada”, sumó en el video.

La modelo contó que el cantante fue quien la escribió por Instagram, en el que le decía que estaba sorprendido por su gran belleza. También aseguró que dejó de hablar con él durante unos meses, antes de que él volviera a ponerse en contacto con ella, supuestamente preguntándole si podía ponerle su nombre a su tercer hijo.

Engaño Tras la declaración de Sumner Stroh asegurando haber tenido una relación con Adam Levine, dos mujeres más compartieron supuestos chats. Twitter

Summer Stroh dijo que se negaba a hablar de lo sucedido de forma pública pero que un “amigo” la había amenazado con sacar esta historia a la luz. La chica de 23 años, quien tituló el video: “Me avergüenza haberme involucrado con un hombre con esta absoluta falta de remordimiento y respeto”, no dio detalles acerca de la cronología de los hechos, pero según las capturas de pantalla compartidas, recibió un último mensaje de Adam el pasado 1 de junio.

Adam Levine y Behati Prinsloo están casados desde 2014. Son padres de Dusty Rose, de cinco años, y Gio Grace, de cuatro. La revista 'People' confirmó la noticia de que se encuentran a la espera de su tercer hijo, mientras que la modelo publicó las primeras imágenes de su embarazo esta semana.

Ahora, según detalló el New York Post, una mujer llamada Maryka (@mvrykv_ en Instagram) compartió chats con el cantante. Las capturas de la conversación fueron publicadas en la cuenta @igfamousbydana, y en ellas se ve que el músico le dice: “Tu cuerpo es increíble. ¿Cómo es que eres un reloj de arena?”. “Necesito ver tu cola”, le dice también Levine y expresa que está “obsesionado” con ella.

Otra mujer, que pidió no ser identificada, también compartió presuntos chats con Levine. En el video que se difundió en TikTok, se ve que en las capturas el intérprete de She will be loved la elogia y luego marca: “¿Sabes que no debería estar hablando contigo, no?”.

El testimonio de Adam Levine

En su cuenta de Instagram, Adam Levine expresó que “se hablan muchas cosas de mí en este momento y quiero aclararlas. Me faltó un buen criterio para hablar con alguien que no fuera mi esposa de CUALQUIER forma coqueta. No tuve una infidelidad, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida”.

Además, el artista aseguró que “en ciertos momentos se volvió inapropiado. Lo abordé y tomé medidas proactivas para remediarlo con mi familia. Mi esposa y mi familia son todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer”.

Y agregó que “nunca lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos”.