Al Pollo Álvarez le tocó Lionel Messi y compartió su felicidad

"Late x 2", posteó el Pollo Álvarez junto al video, donde se veía su reacción. Después, al observar todos los mensajes de sus seguidores, el conductor tomó la decisión de compartir su emoción en un comentario. "¡Gracias por ponerse feliz con nosotros y por tanta linda energía! Realmente estás cosas me hacen muy feliz. Aclaro que no tengo ninguna relación con Panini, ni me mandaron los paquetes, ni es canje, ni mucho menos… Solo soy un flaco que le salió Messi en las figus y está feliz".

Hace un tiempo, el conductor pudo cumplir el sueño de conocer a Lionel Messi, y lo dio a conocer con una imagen el momento en sus redes sociales. "Este pibe me representa en todo, absolutamente en TODO. Es (sin exagerar) la persona que más alegrías me dio. Es, sobre todo, en tiempos donde nos acostumbramos a que nos defrauden, el mejor de los argentinos. Lleva nuestra bandera por el mundo dejando en cada paso nuestro buen nombre y es el referente máximo de mi valor preferido, la humildad", emepezó diciendo.

image.png

"Esta foto la sueño hace muchos años. Me la imaginé de mil maneras. A pesar de que con mi trabajo fui naturalizando el conocer gente admirable e increíble. Fui sin darme cuenta perdiendo esa linda emoción, salvo con él, y eso me gusta mucho. En fin… hasta hoy, ¡LA MEJOR FOTO DE MI VIDA! Gracias @leomessi (no quiero molestarte, pero no podía no arrobarte)", publicó el Pollo Álvarez junto a la foto con el jugador de fútbol.