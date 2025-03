Ángela Leiva confirmó su separación con el Chelo Weigandt: los detalles. 

Después de haber denunciado a su ex pareja por violencia de género, Ángela Leiva decidió apostar al amor una vez más y hace tres meses confirmó su relación con Marcelo Weigandt , ex jugador de Boca y actualmente en Inter Miami.

"La distancia por la profesión de ambos fue un motivo. Estaba todo bien, pero en los últimos días, para mí, pasó algo y se pudrió todo. Él sacó todas las fotos de sus redes sociales", adelantó el conductor en Bondi Live.

Luego, informó: "Le escribí y me dijo: 'estoy separada y la estoy pasando mal'. Me dijo que no quiso responderle a nadie por ahora, que no puede hablar del tema aún porque está muy triste".

La relación entre Leiva y Weigandt estuvo rodeada de controversias desde sus inicios. En el programa de streaming Bondi, algunos panelistas aseguraron que el noviazgo habría comenzado en medio de una situación complicada, ya que el futbolista supuestamente aún convivía con su anterior pareja en Miami cuando conoció a Leiva. "Era una relación que ya venía con problemas desde el principio. Fue todo muy rápido", señalaron en el ciclo.

A pesar de los obstáculos, la pareja parecía estar dispuesta a apostar por su amor. Incluso se habló de planes de casamiento, lo que generó aún más sorpresa y desconcierto ante la noticia de la separación.

Qué dijo Chelo Weigandt tras separarse de Ángela Leiva

En medio de la sorpresa que despertó la noticia sobre la separación de Ángela Leiva y Chelo Weigandt, el futbolista recurrió a las redes y dio que hablar con su sugestivo posteo.

image.png

“Un día a la vez, me dijo un gran amigo”, escribió Chelo en una foto que compartió en Instagram Stories, donde se lo ve entrenando y con energía puesta en su trabajo.

Ángela Leiva quedó envuelta en un escándalo por presunta estafa: qué pasó

En las últimas horas, Ángela Leiva fue denunciada en Bolivia por estafa múltiple agravada. La acusación fue presentada por Laura Vaca, propietaria de una productora de eventos, quien aseguró que la artista y su equipo no cumplieron con el contrato pactado.

La noticia fue difundida por Juan Etchegoyen en su programa, donde también entrevistó a la denunciante. “La información que manejamos es que la cantante argentina fue denunciada ante la justicia boliviana por una situación que involucra a su equipo de trabajo. Ahora vamos a escuchar el testimonio de la empresaria que inició la demanda”, expresó el periodista.

En diálogo con el programa, Vaca brindó detalles de lo ocurrido. “Soy productora de espectáculos y nunca tuve un problema así. Contraté a Ángela Leiva y su equipo para un festival en Tarija, pero no cumplieron. Se retiraron sin dar explicaciones y el show nunca se hizo”, afirmó.

Según su relato, la prueba de sonido se realizó con normalidad y el pago fue efectuado en su totalidad antes de la presentación, un requisito impuesto por el equipo de la artista. Sin embargo, minutos antes del espectáculo, la lluvia obligó a postergar el inicio.

“Coincidimos en que no se podía hacer el show en esas condiciones y les pedimos que esperaran en el camarín. Cuando el clima mejoró, bajé a buscarlos y ya se habían ido”, explicó.

La empresaria aseguró que intentó comunicarse con los representantes de Leiva para que regresaran, pero no obtuvo respuesta. “Rogué que volvieran, pero no quisieron. Pagamos un servicio que no cumplieron. No es que esperaron dos horas, 39 minutos después del horario previsto se fueron sin avisar”, sostuvo.

“Había 10 mil personas esperando y ahora nos están demandando porque compraron su entrada y nunca vieron el show. Propuse reprogramarlo para el día siguiente, incluso les conseguía otro vuelo, pero se negaron”, detalló.