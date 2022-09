Escándalo.. Apareció un supuesto hijo de El Noba: qué dicen las familias Daniel, padre del fallecido cantante, se diferencia de la madre de El Noba y manifestó su felicidad ante la posibilidad de ser abuelo.





El Noba murió el 3 de junio tras estar diez días en terapia intensiva.

Recientemente Ailén Díaz copó los medios y afirmó que en abril tuvo un hijo de Lautaro Coronel, el artista fallecido mejor conocido como El Noba. La joven lamentó que la familia materna del cantante no reaccionara de buena forma cuando les contó su historia y que se resistiera a avanzar con un estudio de ADN. No obstante, recibió un trato completamente distinto por parte de Daniel, el padre del intérprete de “Tamo Chelo”.

En una nota con A la Tarde (América), al hombre se lo vio entusiasmado con la posibilidad de ser abuelo. Incluso, indicó que no tiene dudas sobre la identidad del bebé. “Yo estaba trabajando cuando vino mi esposa y me dice: ‘Tengo una bomba para vos, apareció un hijo de Lautaro’. Me puse contento, mucha felicidad”, sostuvo.

A su vez, anticipó que está dispuesto a hacerse un estudio de ADN. “Yo me presto, lo hago para que no lo toquen a mi hijo. No quiero que lo muevan a Lauti”, expresó.

