Bandana celebra 25 años con un show histórico en Argentina

Bandana vuelve a subirse a uno de los escenarios más emblemáticos del país para celebrar 25 años desde sus inicios de su historia junto a su público. La cita será en el Teatro Gran Rex , con dos funciones que prometen ser inolvidables.

Nacidas de un fenómeno televisivo que marcó época, Lourdes, Lissa, Valeria y Virginia se convirtieron en la voz de miles de jóvenes que encontraron en sus canciones un reflejo de emociones, sueños y primeros amores. Con hits que sonaron en todo el país, la banda dejó una huella que trascendió el tiempo.

El festejo tendrá lugar el viernes 6 de marzo , función que ya se encuentra agotada, y el sábado 7 de marzo , para el que se habilitó una nueva fecha. Las entradas están disponibles a través de TuEntrada.com y la expectativa crece a medida que se acerca el reencuentro.

Embed - BANDANA FESTEJA 25 AÑOS TODOJUJUY

De Popstars al corazón del pop argentino

“Este año cumplimos 25 años desde que nuestras vidas cambiaron para siempre”, expresaron las integrantes al recordar su nacimiento en Popstars. Discos, estadios llenos, giras, una película y sueños compartidos forman parte de un camino que hoy las encuentra listas para volver a cantar juntas.

Un show nuevo para un aniversario único

La propuesta promete mucho más que un simple repaso de canciones. La banda preparó un espectáculo completamente renovado, con visuales de última generación, coreografías icónicas y una banda en vivo de primer nivel.

Bandana celebra 25 años con un show histórico Bandana celebra 25 años con un show histórico

Clásicos como Guapas, Maldita Noche y Llega la Noche sonarán con nuevas versiones, respetando la esencia que las convirtió en himnos del pop argentino. Además, habrá artistas invitados, momentos especiales y sorpresas pensadas para que cada función sea irrepetible.

Dos generaciones, una misma emoción por Bandana

Uno de los aspectos más emotivos de este regreso es el cruce generacional. Bandana celebrará estos 25 años junto a quienes crecieron con sus canciones y también con sus hijos e hijas, que hoy las descubren gracias a ese legado musical compartido.

“Compartir este escenario con dos generaciones es un regalo que no imaginábamos”, expresaron las integrantes, dejando en claro que este reencuentro tiene un valor emocional profundo, construido a lo largo de los años con su público.

Bandana 25 Años es un viaje al pasado y, al mismo tiempo, una mirada hacia adelante. Dos noches pensadas como un abrazo gigante entre la banda y su gente, para volver a cantar, emocionarse y confirmar que algunas canciones —y algunos vínculos— no pasan nunca de moda.