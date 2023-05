Beto Casella, durísimo con Tinelli: "Debe plata en todos lados"

" Es una metáfora de la Argentina en estos tiempos: deambula Tinelli productora por productora, canal por canal, a ver si le dan un salón donde grabar" , apunto el conductor de Bendita TV, quien a su vez añadió que " América no tiene espacio " para llevar adelante el reality de Marcelo.

"No hay lugar donde no deba guita, incluso ha recurrido a canal 9, que a mí me parecía una locura por orgullo, estás en el mismo terreno, compitiendo por el tercer lugar, que por más que te traiga todo el oro del mundo, darle un espacio para que venga a trabajar su producto en un espacio de tu canal", expresó Beto Casella en su ciclo radial llamado Nadie nos para, que se emite por Rock&Pop.