Britney Spears cerró su Instagram y hay preocupación entre los fans. 

“Es mi cumpleaños, pero eres mi corazón, así que estoy pensando en ti... ¡Felicidades por ser tan valiente, inspiradora y mostrar agallas y gloria en tu programa! No estás sola, si alguien sabe lo que se siente soy yo ¡¡¡Mi hermanita!!! ¡¡¡Te amo!!!”, escribió junto a una foto de su hermana tocando una guitarra.

La preocupación de los internautas aumentó cuando, por primera vez, la artista publicó el rostro de sus hijos. “A mis dos hijos... Los amo. ¡Moriría por ustedes! ¡Dios acelere mis preciosos corazones! ¡Daría cualquier cosa sólo por tocar su cara! Les envío mi amor. Mamasita”, expresó.

Preocupación Se trataría de un descanso de Britney Spears de las redes sociales. Twitter

Mientras algunos fans de la intérprete de Toxic aseguran que la cuenta pudo haber sido hackeada, por haberse incluso cambiado el nombre a Channel 8, los representantes de Spears aún no comentan nada al respecto, pero una fuente cercana le habría dicho a The Post que solo se trataría de un descanso de las redes.

A fines de noviembre, la estrella del pop volvió a posar desnuda en Instagram. Esta vez, lo hizo dentro de una bañera recostada y sin ropa. Solo el emoji de una flor le tapa sus partes más íntimas.

En apenas horas, el posteo superó el millón de likes y generó miles de comentarios: Otros se mostraron preocupados: “Se está poniendo más raro”, “Se acabó para Britney” y “Britney, te amamos y nos preocupas mucho”.

Britney Spears reveló que sufre una enfermedad incurable

La cantante generó especial preocupación entre sus seguidores tras asegurar que sufreun problema nervioso que afecta al lado derecho de su cuerpo. Aunque no es el único problema de salud de la cantante. Britney también sufre problemas mentales desde hace tiempo, pero tiene una solución para ambas cosas: el baile.

La cantante descubrió en el baile la cura parcial a sus problemas de salud. Ya lo demostró cuando compartió un vídeo bailando al ritmo de Bad Bunny para hacer frente a sus problemas de salud mental.

La artista manifestó que “el daño a los nervios hace que partes de tu cuerpo se entumezcan. Me despierto como 3 veces a la semana en la cama y mis manos están completamente entumecidas... los nervios son diminutos y se sienten como alfileres y agujas en el lado derecho de mi cuerpo, se dispara hasta mi cuello y la parte que más me duele es mi cabeza… me pica y da miedo”.

Y agregó que “cuando bailo no siento el dolor. Es como si mi mente literalmente fuera a un lugar de mi niño interior. Y aunque ya no me muevo como solía hacerlo... realmente creo que mi fe me dio fuerza... por la gracia de Dios finalmente encontré un medicamento en el que realmente siento que el oxígeno va a mi cerebro y a través de mi cuello. Mis ojos están más abiertos ahora y puedo sostener mi cabeza correctamente”.