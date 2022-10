Britney Spears contra su padre: "Rezo para que te quemes en el infierno"

"Me pregunto, ¿cuál es el secreto? ¿Qué están escondiendo? ¡Vamos, padre sabio. Tu querías sentarme durante cuatro meses, exponer mi cuerpo a las enfermeras, mientras me duchaba como un maldito perro! Intimidándome con sus preguntas", arrancó su descargo, refiriéndose al tiempo en que la tuvieron internada en un centro psiquiátrico en 2019.

Y exclamó: “Lo diré hasta el día que me muera: ¡ Mi familia arruinó mi vida ! Ellos me trataron como a un puto perro! Mi papá siempre me dijo que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita o suficientemente bien y pienso que eso me hizo sentir lo más feo. Recuerdo el miedo de estar asustada por lo que él haría ¡ Él nunca fue un padre para mí porque él siempre estaba ebrio !”.

"Mi padre me decía que el cuerpo de mi novio era perfecto y que yo necesitaba trabajar en el mío porque no estaba ejercitada... ¿QUÉ PADRE LE DICE A SU HIJA QUE SU NOVIO TIENE UN CUERPO PERFECTO? Siempre mi familia me hizo sentir que no era suficiente", destacó.

image.png

En la última parte del largo mensaje, apuntó fuertemente de lleno contra su padre: “¡Todas las mañanas me despierto y cada noche antes de irme a dormir le rezo a Dios para que recibas solo 5 minutos del dolor que sentí en ese lugar durante 4 meses! ¡Rezo para que te quemes en el infierno, hijo de put...!”.

La dura respuesta de Britney a su madre: ""Tomá tus disculpas y vete a la mierda"

"Britney, toda tu vida hice todo lo posible para apoyar tus sueños y deseos!", publicó Lynne Spears hace algunas semanas en su cuenta de Instagram al compartir una foto con la cantante pop de hace algunos años. Se trataba de un nuevo intento por acercarse a su hija, que ya no quiere tener ningún tipo de contacto con ella.

"Hice todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades! ¡Nunca te he dado ni te daré la espalda! ¡Tus rechazos a las innumerables veces que me acerqué a vos me hacen sentir desesperada!", agregó en su mensaje.

Y añadió: “¡Lamento mucho tu dolor! ¡He estado arrepentida durante años! ¡Te quiero mucho y te extraño! ¡Britney, en el fondo sabes cuánto te amo y te extraño! ¡Me disculpo por cualquier cosa y todo lo que te haya lastimado!”, comentó Lynne Spears.

image.png

A la cantante no le gustó ese mensaje y le respondió contundentemente. Britney le dijo que "se fuera al demonio" junto a todos los doctores que la tuvieron internada y medicada durante años.

"Tomá tus disculpas y vete a la mier..!!! Y a todos los doctores por joderme la mente… Ruego que todos se quemen en el infierno!!!”. Para mí, una disculpa genuina me ayudaría a cerrar el círculo, pero sinceramente me sorprende que cada día de mi vida, incluso después de saber lo que me hicieron, sigan actuando como si estuviera bien”, manifestó Britney, en la publicación que ya fue eliminada.

La pesadilla de Britney

La cantante estadounidense Britney Spears, que en noviembre del año pasado logró ganar la batalla legal que acabó con los 13 años de tutela sobre su persona y su patrimonio, se ha sincerado sobre esa etapa admitiendo que estaba asustada y que se sentía como si no fuera nada.

"Comparto esto porque quiero que la gente sepa que soy humana. Me siento victimizada después de estas experiencias. Y, ¿cómo puedo superarlo, si no hablo de ello?", se sinceró en un audio de 22 minutos publicado en agosto pasado, en el que entre otras cosas confesó haber rechazado notas donde le ofrecían una gigante suma de dinero para contarlo.

image.png

Su padre, Jamie Spears, ejerció el control de su vida personal y de sus finanzas en 2008, luego de un comportamiento errático de la cantante, ahora de 40 años.

"Ni siquiera hoy sé qué hice realmente, pero no me dejaba ver a nadie. Nada tenía sentido. (...) Tenía que hacer todo lo que me decían. Me decían que estaba gorda todos los días, que tenía que ir al gimnasio. No recuerdo haberme sentido nunca tan desmoralizada, ni que me hicieran sentir como si nada. Yo estaba de acuerdo porque tenía miedo", recalca.

Spears compartió lo ocurrido ya como una mujer libre y tras lanzar un dueto con el británico Elton John, "Hold Me Closer", su primer sencillo desde su álbum "Glory" (2016) y el primero desde que finalizó su tutela.