Claudia Villafañe y Verónica Ojeda discutieron en vivo

El fuerte enfrentamiento entre Verónica Ojeda y Claudia Villafañe

Al salir al aire en Argenzuela (C5N), Claudia Villafañe indicó que estaba en la calle y que fueron sus amigas las encargadas de avisarle lo que estaba comentando y reclamando Verónica Ojeda. La disputa revivida por Baudry tiene algunos meses y es por la cifra en dólares que habrían cobrado Dalma y Giannina cuando viajaron a Arabia para presenciar el homenaje a Diego que tuvo lugar en el marco de la Maradona Cup.

Villafañe pareció no entender en un principio de la nota. “Ya empezamos mal, Claudia, ya estás mintiendo. Vos sos la María Teresa de Calcuta siempre, nunca hacés nada. Sabemos que no es así, los papeles están acá, lo tienen los cinco abogados”, exclamó visiblemente enfurecida Ojeda.

“Cuando repartieron entre los chicos, estuvimos juntas, y estaba todo bien con los abogados y con Baglietto. No sé qué pasó ahora, no sé por qué salió Mario (Baudry) a hablar y después no me quiso contestar”, afirmó Verónica.

La semana pasada, Baudry había dicho que Claudia es amiga y socia de Gabriela Galaretto, la pareja de Baglietto, el administrador de la herencia. Ojeda también dijo que Claudia ha decidido cerrar un negocio de vinos sin informarle la decisión al resto de los herederos: “Me contactaron y le pasé el contacto a los abogados para que vean el negocio. No firmaron ninguno, solo firmaron Dalma y Giannina, pero no cobraron un peso”, señaló.

Todo esto tiene lugar de cara al primer mundial sin Maradona, lo que provocará varios negocios y homenajes alrededor de su figura. “Me dijiste ‘tengo un montón de cosas para hacer para el Mundial’”, manifestó la mamá de Dieguito Fernando. Claudia resalta que, desde su lugar, le pasa todo a sus abogados para que arreglen lo que prefieran hacer en nombre de Maradona.

“Queremos hacer como ustedes que fueron allá, estuvieron en Europa, se contactaron con esta marca”, lanzó Ojeda. Villafañe intentó calmar el tono de la discusión sin éxito y propuso resolver todo en la Justicia.

Claudia Villafañe y Verónica Ojeda venían manteniendo una buena relación. Hace unos meses, se juntaron con los herederos para pedir justicia por Diego Maradona.

“Claro, a la Justicia. ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos a la Justicia, sí! ¿Sabés qué? Me cansa que sean tan hipócritas, Jorge. Me cansa que se hagan las buenas y no sean nada buenas. Estoy cansada de la máscara que ponen en la tele y que no sean realmente lo que son. Y te lo digo y me hago cargo”, lanzó enfurecida.

Sin dejarlo ahí, recordó un episodio del pasado: “Me recontra acuerdo de todo, como cuando te pusiste los bigotes en Mar del Plata cargándome con tus hijas”. Claudia recalcó su postura y le recriminó: “No vayamos a lo viejo, dijimos que de eso no íbamos a hablar. Vos trucaste fotos de Giannina con mi pareja y sabés que las trucaste, y yo no digo nada”.

“¿Vos tenés pruebas? ¡Vamos a comprobarlo! ¡Conmigo no, Claudia, porque te vas a chocar con un hierro grande!”, exclamó Ojeda.

