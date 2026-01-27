martes 27 de enero de 2026

27 de enero de 2026 - 10:54
Evento.

Cosquín 2026: ¿Quiénes tocan hoy, martes 27 de enero?

El festival que se realiza en la Plaza Próspero Molina empezó el sábado 24 de enero con la primera luna y se extenderá hasta el domingo 1 de febrero.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cosquín 2026: la grilla de este martes 27 de enero.

Cosquín 2026: la grilla de este martes 27 de enero.

La 66° edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín llega este martes 27 de enero a su cuarta luna. Comenzado el sábado 24 y con cierre previsto para el domingo 1° de febrero, este encuentro se afirma como uno de los más relevantes del país, reuniendo cada año a una amplia variedad de músicos y referentes del folclore.

Con la acción concentrada en la Plaza Próspero Molina de la ciudad de Cosquín, en Córdoba, el público y los fanáticos del género siguen expectantes por conocer qué artistas se presentarán en la jornada de hoy.

Cosquín 2026.

Cosquín 2026: la grilla completa de hoy, martes 27 de enero, del Festival Nacional de Folklore

  • Lázaro Caballero
  • Mariana Carrizo
  • Orellana Lucca
  • La Cruzada
  • Paquito Ocaño
  • Micaela Chauque
  • Yoel Hernández, Gaulico
  • Lucio “El Indio” Rojas
Lucio Rojas.

Para quienes no logren estar físicamente en la Plaza Próspero Molina, la 66° edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 pone a disposición distintas opciones para disfrutar de las presentaciones en tiempo real.

  • El canal oficial de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín en YouTube, “Aquí Cosquín”, ofrecerá streaming en vivo de todas las nueve noches del festival.
  • Por su parte, TV Pública transmitirá el evento tanto por su señal abierta como por su canal de YouTube, a través del programa Se Siente Argentina, que contará con la conducción de Coki Ramírez y Marcelo Iribarne desde las 22, con móviles directamente desde Cosquín.
  • Además, Canal 10 de Córdoba emitirá cada noche las presentaciones del festival para su público local.
La grilla completa de hoy.

Las localidades para el Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 todavía pueden conseguirse, ya sea a través de internet o directamente en las boleterías del lugar. Los valores van desde $26.000 hasta $115.000.

Los nenes menores de seis años acceden de manera gratuita y sin asiento asignado, presentando su DNI, mientras que los mayores abonan la tarifa completa. Asimismo, el sector D cuenta con filas especiales para personas con discapacidad.

