La ecuación resulta llamativa. Se trató de un hombre que estuvo en boca de todos pero que se ocupó de vivir en un cuidado hermetismo.

Embed - Cristóbal Balenciaga | Tráiler Oficial | Estreno el 19 de enero en Disney+

Una serie corta para conocer el mundo de la alta costura de la mano de Cristobal Balenciaga

En la serie, propuesta por Disney+ España y Star+, Lourdes Iglesias, Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga -sus creadores- se valieron del escaso material que existe sobre el talentoso y enigmático español para realizar un retrato del hombre que revolucionó el mundo de la moda. La producción comienza en 1937, cuando el diseñador abre en París su maison con el objetivo de vestir a las figuras más destacadas de la sociedad francesa.

“La serie intenta contar a una persona, asomarnos al interior, viajar hacia el misterio que es todo ser vivo, y en particular uno que se movía entre una fama mundial y una ocultación de todo lo referido a su persona”, repasa San Juan en una de las notas brindadas a medios internacionales.

“A diferencia de Cocó Chanel y Christian Dior, agrega, de quienes hay innumerables fotografías, entrevistas y filmaciones, de él no hay nada. Hay apenas unas pocas fotos. Él no salía a saludar cuando presentaba una colección. La gente aplaudía y él permanecía detrás de las cortinas”.

Cristóbal Balenciaga Cristóbal Balenciaga, la historia de un icono de la alta costura

La serie contiene el espíritu de sus cineastas adecuándose a las características de la producción al mismo tiempo que se aborda el universo de la creación artística desde un punto de vista tan absorbente como meticuloso a la hora de plasmar los detalles.

“Precisamente el gusto por el detalle fue lo que nos estimuló, porque nosotros somos un poco igual con nuestras películas”, bromean. “Aunque lo suyo era un caso extremo, porque para él era cuestión de excelencia y perfección. Nosotros intentamos plasmar su universo siendo fieles al nuestro propio, pero es que en él había algo de monje dentro de la opulencia que representaba, que podría simbolizar también la industria del cine en la que nos movemos”.

Coco Chanel Cristóbal se enfrenta al reto de ganarse un nombre en la ciudad luz, dominada entonces por casas de moda de la talla de Chanel, Dior y Givenchy

Hay algo que también caracteriza a la serie Cristóbal Balenciaga y es que profundiza en torno al momento político y económico de la época, algo que no suele ser habitual en esta clase de biopics. Pero es que el diseñador pasó no solo por la Guerra Civil, sino también por la ocupación nazi de Francia y, de alguna manera, supo salir airoso de todas esas circunstancias para ratificar su independencia como creador. “Era inevitable hablar de política. Hitler hizo un intento de trasladar la alta costura parisina a Berlín y él fue uno de los responsables para que no ocurriera pero, al mismo tiempo, tuvo que enfrentarse a una posible quiebra de su negocio, así que utilizó sus armas para permanecer. Así que nos interesaba mucho esa doble faceta que generaba tanta ambigüedad, porque nunca se pronunció ni a favor ni en contra del nazismo ni el franquismo”, continúa Aitor Arregi.

Cristóbal Balenciaga Alberto San Juan es Cristóbal Balenciaga en la serie española

Maratón de 6 capítulos

La miniserie consta de seis capítulos en los que se sigue la vida de Balenciaga desde que abre su taller en París hasta su cierre, abarcando varias décadas y a través de una de las pocas entrevistas que concedió.

Cristóbal Balenciaga es una serie que ahonda en el mito y que también, al mismo tiempo, sirve para deconstruirlo a partir de sus manías, de su intensidad a la hora de alcanzar la máxima expresión de su talento dentro de un mundo que parecía desmoronarse a cada momento. Y de cómo un hombre sencillo alcanzó la inmortalidad a través de sus obras dejando una huella indeleble dentro de la cultura popular.

image.png