Dady Brieva y una anécdota sobre la candidatura de Alberto Fernández

Cabe destacar que el ex Midachi tiene una marcada postura política, al manifestar su claro apoyo al Kirchnerismo. Y en el ciclo emitido por C5N, la pareja comentó: "Cuando se anunció la candidatura de Alberto Fernández a la presidencia", empezó a narrar la bailarina para contextualizar e introducir la anécdota: "Dady estaba haciendo una entrevista en el baño, hablando con una radio.

En ese instante, el conductor del ciclo, Pablo Duggan, preguntó: "¿ En serio cuando uno lo entrevista a Dady está en el trono haciendo la nota? ". "No chicos, no. Tenemos un banquito, donde nos sentamos", detalló la Chipi.

"Bueno, él estaba en el baño y yo estaba mirando la tele y empiezo a ver... Y le empiezo a decir colgá, colgá, vení", continuó. "¿Pero qué pasó?", dijo que le preguntó Dady Brieva sobresaltado. "Colgá, mirá lo que está pasando", continuó. "Y él me decía pero estoy en una entrevista", le contestó su esposo.

Tras finalizar la nota telefónica, Dady y Chipi se quedaron impactados con la noticia de la candidatura de Alberto Fernández en 2019. "Y bueno, nos quedamos ahí en la cama llorando", comentó la Chipi.

"No, no digan eso. Ahora con el diario del lunes cualquiera, ¿no?", replicó Duggan. "No, de verdad. Nos quedamos llorando en la cama", aseguró ella. "Pero contás todo vos", le reprochó en tono humorístico Dady a su esposa pero después confirmó: "Fue sorprendente".

