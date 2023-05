Dalma Maradona habló de su distanciamiento de Jimena Barón

En el pasado, Dalma Maradona y Jimena Barón habían logrado construir una estrecha amistad . No obstante, la destacada intérprete ha sorprendido recientemente al revelar la verdadera razón por la cual se distanció de la actriz, durante el conflicto entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo.

Jimena ha expresado abiertamente sus sentimientos respecto a la separación: "Yo no quiero seguir con este tema, ¿viste? Nada, ya está. Hubo como una decisión familiar de ausentarse, que es como la historia de mi vida. Pero bueno, nada, está bien, que sé yo, ni idea".

image.png

"Trato de empatizar, igualmente, pero no me parece justo para una amiga de toda la vida, desde muy chiquitas. La quiero mucho y en este momento de mi vida, ya hace tiempo, que yo me quedo con las cosas buenas y avanzo también, porque también hay que soltar y avanza", finalizó.