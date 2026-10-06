'Dexter: Resurrection' presentó su adelanto y ya tiene fecha para la 2° temporada.

Paramount+ dio a conocer el adelanto oficial de la segunda temporada de Dexter: Resurrection, nuevamente encabezada por Michael C. Hall , y confirmó que los nuevos episodios estarán disponibles a partir del 30 de octubre de 2026 . La producción retomará la historia de Dexter Morgan y mantendrá a Nueva York como escenario central de los acontecimientos.

En esta nueva entrega, Dexter Morgan ya se encuentra establecido de manera permanente en Nueva York , una ciudad que convierte en el escenario de su particular búsqueda. Allí continúa tras la pista de delincuentes que lograron eludir a las autoridades y, una vez que los identifica, aplica las reglas del código que recibió de Harry , su padre adoptivo, ya fallecido.

El tráiler también adelanta un nuevo conflicto para el protagonista, quien deberá moverse en medio de la presencia de dos asesinos con características completamente diferentes . Por un lado, aparece un criminal con una extensa trayectoria marcada por décadas de homicidios y una reputación consolidada con el paso del tiempo . En el extremo opuesto, surge un asesino más joven que comienza a sembrar el miedo entre los habitantes de la ciudad mediante procedimientos poco habituales.

Entre las nuevas amenazas que aparecerán en el camino de Dexter se encuentra el denominado Destripador de Nueva York , personaje interpretado por Brian Cox . A él se suma el conocido como asesino de los cinco distritos , al que da vida Dan Stevens y cuya atención queda puesta sobre el protagonista por razones que todavía no fueron reveladas en el avance.

La presencia de estos dos criminales llevará a Dexter a extremar sus precauciones y observar cada uno de sus pasos, mientras procura evitar que sus propios homicidios salgan a la luz.

A la amenaza que representan los nuevos asesinos se sumará una dificultad vinculada con la propia vida del protagonista. Dexter comenzará a atravesar una etapa de crisis de la mediana edad, que marcará un proceso de transformación personal y tendrá un lugar importante en el desarrollo de la temporada. De esta manera, la ficción alternará la tensión generada por la persecución de los criminales con el desgaste físico y emocional de un hombre que lleva años intentando sostener su existencia paralela.

Dexter: Resurrection toma como referencia el universo literario creado por Jeff Lindsay y conserva como uno de sus elementos fundamentales el código de Harry. Este conjunto de normas guía a Dexter a la hora de elegir a quienes considera sus objetivos, comprobar los crímenes que cometieron y actuar bajo determinadas reglas para reducir el riesgo de que sus decisiones terminen afectando a personas inocentes.

Regresos, sospechas y cuentas pendientes

El avance también deja entrever que algunos de los conflictos planteados en la temporada previa todavía tendrán consecuencias. Charley, personaje interpretado por Uma Thurman, volverá a encontrarse con Dexter luego de haber ejercido como responsable de seguridad de Leon Prater, quien murió. En una de las escenas, asegura que mantiene un asunto pendiente con el protagonista, aunque las imágenes no permiten saber qué intención tiene ni hasta qué punto conoce la verdadera naturaleza de sus crímenes.

También se confirmó el regreso de Joey Quinn, nuevamente encarnado por Desmond Harrington. El teniente de homicidios de la policía de Miami, que además fue compañero de Dexter, aparece en el tráiler mientras mantiene una conversación con la detective Wallace, interpretada por Kadia Saraf.

La secuencia plantea la posibilidad de que ambos personajes se involucren en una investigación para esclarecer lo ocurrido alrededor de la muerte de Batista, mientras que los hechos que Dexter protagonizó durante su etapa en Miami podrían volver a convertirse en un problema para él.

Por otra parte, Krysten Ritter regresará al elenco en el papel de Lady Vengeance, aunque su aparición genera una importante incógnita debido a que, aparentemente, el personaje había muerto en la temporada anterior. Las imágenes difundidas no aclaran si logró sobrevivir, si la escena corresponde a algún recuerdo del pasado o si, en realidad, se trata de una visión originada en la mente de Dexter.

A este conjunto de conflictos se incorpora también la trama de Harrison, interpretado nuevamente por Jack Alcott. El hijo de Dexter seguirá adelante con su particular búsqueda de justicia, mientras el vínculo entre ambos atraviesa uno de sus momentos más complejos y sombríos. En esta nueva etapa, la ficción volverá a poner en primer plano las diferencias que existen entre padre e hijo en torno a la violencia, el castigo y las normas que Dexter recibió de Harry.

El reparto y las fechas de estreno

Además de Michael C. Hall, Uma Thurman, Jack Alcott, Brian Cox, Dan Stevens, Desmond Harrington, Kadia Saraf y Krysten Ritter, la segunda temporada volverá a reunir a Ntare Guma Mbaho Mwine, Dominic Fumusa y James Remar. A este grupo se suman también Bokeem Woodbine y Nona Parker Johnson, quienes forman parte del reparto anunciado para los nuevos episodios.

Por otra parte, Gabriel Luna será una de las incorporaciones que tendrá esta nueva entrega. Sin embargo, la información publicada junto con el tráiler todavía no precisa qué personaje estará a su cargo ni cuál será su vínculo con Dexter, Harrison o los distintos asesinos que desarrollan sus actividades en Nueva York.

La fecha anunciada permitirá que los espectadores de España tengan que esperar menos tiempo en comparación con el estreno previsto en Estados Unidos. Según el calendario establecido por Paramount+, la nueva temporada llegará a la plataforma el viernes 30 de octubre.