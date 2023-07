Rock and roll, baby..

Rock and roll, baby.. Dia mundial del rock ¿ por qué se celebra el 13 de julio?

La fecha conmemora el mega concierto benéfico Live Aid, que se realizó en el estadio londinense de Wembley y en el estadio norteamericano John F. Kennedy de Filadelfia en 1985. Allí participaron solistas y bandas de rock más grandes y emblemáticos del momento: Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton y Phil Collins , entre otros.

Ante esta situación, el actor y músico Bob Geldof quiso trabajar para crear un plan de ayuda a esta región del mundo, fundó la organización “Band Aid Trust” y empezó a darle forma a esta idea, que terminó llamándose Live Aid (traducido en español, Ayuda en Vivo). La causa consiguió la participación de artistas muy reconocidos.

Grupos de la talla de Queen, Bob Dylan, Elton John, George Michael, Madonna, Bryan Adams, Paul McCartney, The Who, U2, Phil Collins, Sting, Led Zeppelin, Eric Clapton, Duran Duran, Judas Priest, Black Sabbath, David Bowie, Tina Turner, Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, The Beach Boys, entre otros; participaron en el festival de manera voluntaria y ofrecieron emblemáticos shows Londres en Inglaterra y Filadelfia en Estados Unidos.

El macro concierto se desarrolló el 13 de julio de 1985 durante 16 horas en simultáneamente entre Londres y Filadelfia, siendo retransmitido en más de 72 países y convirtiéndose en uno de los eventos más seguidos de la historia.

Mick Jagger - Miss You (Live Aid 1985)

Gracias a los artistas que tocaron y a los espectadores se consiguió recaudar 100 millones de dólares, que fueron destinados al fondo de ayuda a las víctimas de la hambruna del África.

A partir del Live Aid en los '80, se realizaron innumerables conciertos benéficos por distintas causas en los que las mejores bandas se unieron para conseguir un objetivo común.