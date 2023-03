Dieron nuevos detalles de la nueva serie animada X-Men 97

Desde hace más de 20 años, se transmitió X-Men: The Animated Series , la cual finalizó después de cinco temporadas en 1997. Desde entonces, este programa se ha convertido en un referente de culto para los fanáticos de los cómics y superhéroes. A lo largo de su emisión , la serie presentó al popular equipo de mutantes heroicos y a sus villanos a una audiencia más amplia que la de los lectores de cómics.

Tras la conclusión del programa Men: The Animated Series, la franquicia de cómics de Marvel ha sido adaptada en varias ocasiones para la gran pantalla. En 2000, se estrenó la primera película protagonizada por el mutante Wolverine interpretado por Hugh Jackman. Esta película marcó el inicio de una exitosa franquicia cinematográfica de superhéroes.

La nueva serie animada de X-Men retomará la historia justo donde la dejó la serie original de 1992, en una especie de reboot. El programa contará con la participación de varios actores de doblaje del reparto original, como Cal Dodd en el papel de Wolverine, George Buza como Beast, Catherine Disher interpretando a Jean Grey, Lenore Zann como Rogue, Alyson Court en el papel de Jubilee y otros más.

Adicionalmente, se unirán nuevos miembros al equipo de mutantes, con varios actores de voz destacados como Jennifer Hale, Ray Chase, Anniwaa Buachie, JP Karliak, AJ LoCascio, Matthew Waterson, Jeff Bennett y Holly Chou. La sinopsis oficial de X-Men '97, la próxima serie animada de Disney+, detalla que Storm y Wolverine liderarán al equipo mientras se enfrentan a la amenaza de Magneto, quien busca tomar el lugar de Charles Xavier. Además, Siniestro planea acabar con los mutantes de una vez por todas.

Bestia y Júbilo son dos de los personajes originales de los X-Men, junto a otros como Rogue, Storm, Jean Grey, Gambito, Cíclope y Wolverine, quienes también poseen habilidades especiales como capacidad psiónica, poder curativo regenerativo, telequinesis y manipulación de energía cinética. Luego de la conclusión de X-Men: The Animated Series en 1997, la franquicia continuó con tres películas de acción en vivo: X-Men, X2 y X-Men: The Last Stand, introduciendo de nuevo al equipo de mutantes a principios de la década de 2000.

Durante la última década, antes de la adquisición de 20th Century Fox, productora de las películas de esta saga, por parte de Disney, se estrenaron en la pantalla grande nuevos proyectos que presentaron versiones más jóvenes de los personajes icónicos de los X-Men. Películas como X-Men: First Class en 2011, X-Men: Days of Future Past en 2014 y X-Men: Apocalypse en 2016 fueron lanzadas.

Aparte de diversas películas de X-Men, también se produjeron algunas funciones enfocadas en Wolverine, como X-Men Orígenes: Wolverine, The Wolverine y la destacada por la crítica en 2017, Logan.

A pesar del éxito previo de la franquicia, sus dos entregas más recientes, Dark Phoenix y Los Nuevos Mutantes, sufrieron una serie de críticas negativas que resultaron en una mala racha para la saga. Sin embargo, el estreno de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura en 2022 presentó al personaje del Profesor Charles Xavier (interpretado por Patrick Stewart) en un universo paralelo, dando lugar a especulaciones sobre la posibilidad de que el Universo Cinematográfico Marvel pueda explorar el mundo de los mutantes en el futuro.