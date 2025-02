Duro comunicado para Juan Pablo de Vigili de Gran Hermano: "Ya no somos pareja"

En un nuevo episodio de Gran Hermano, Juan Pablo de Vigili protagonizó uno de los momentos más tensos del segmento "Congelados" . El jugador recibió un mensaje de su ex novia, Silvana, desde Paraguay. Las declaraciones de la joven generaron una ola de reacciones en las redes sociales, mientras que la mujer salió a aclarar su posición tras recibir críticas e insultos.

El video comenzó con un tono serio: "Hola, pipi. Estoy viva, bien y no te preocupes más", dijo Silvana, dejando entrever cierto fastidio. Luego, continuó: "Por lo que veo, te olvidaste de todo lo que hablamos antes de entrar. No quería exponerme e hiciste todo lo contrario. Obvio que sé que no fue adrede y que la casa genera mucho, pero te hace olvidar cosas, por lo visto".