El blooper de Darío Barassi en un tobogán acuático que es viral

Cuando intentaba realizar la hazaña, Barassi quedó varado en medio del trayecto y comenzó a gritar: “¡No, no, nooo! Es muy rápido, Me quedé trabado, ayúdenme ¡por favor!, empújenme chicas”. La situación generó risas y bromas entre los presentes que quedaron atónitos ante el momento que estaba viviendo el también actor.

En una ocasión anterior, durante su participación en Almorzando con Juana, Darío Barassi habló abiertamente sobre su vínculo con su esposa, la psicóloga Lucía Gómez Centurión, con quien lleva ocho años de matrimonio y tiene dos hijas, Emilia e Inés. Expresó que no se considera una persona fácil de convivir, pero que su esposa sabe manejar la situación para evitar los conflictos.2

El presentador inició diciendo: “Mi mujer es cero tele y lo recontra ve”. Ya su vez, Juana Viale destacaba que ella era una psicóloga lacaniana. “¡Muy bien ese dato! Me gusta que lo tengas”, agregó entonces Barassi. Pero la nieta de Mirtha Legrand aprovechó para consultarle cómo era convivir con una profesional de la salud mental. “¡El oficio está!”, le resaltó, queriendo conocer si lo analizaba en la vida cotidiana.

No obstante, con gran tranquilidad, Darío detalló: “Te diría que antes de ser padre, podía suceder que la pareja esté muy metida en mi cosa artística y en la cosa de psicóloga de Lu. Pero la maternidad y la paternidad hacen que cuando uno llega a la noche ya no pueda ni hablar. Onda: ‘Gorda, vamos a dormir o miramos una serie’. Así que no aplica hoy por hoy. Igual, es una persona que tiene mucha capacidad de escucha y yo tengo mucha capacidad de charla”.

El divertido video de Darío Barassi en el tobogán de Uruguay

En este contexto, el presentador admitió ser "insoportable" cuando está en casa. “Soy muy controlador, soy muy exigente. No soy un perfil liviano para convivir, para nada. Y la verdad es que Lu es una capa y se la banca”, comentó Barassi, quien hace unos días había publicado en Instagram un contenido refiriéndose al amor que siente por su esposa.

“La conozco desde que tengo 15 años y estamos de novios desde que tengo 19 o 20″, rememoró Darío sobre su relación con Gómez Centurión. En ese momento, Juana le cuestionó por qué habían terminado en el proceso, a lo que él explicó: “Nos pusimos de novios siendo yo abogado. Y fue justo el año en el que me pasó lo de la audición, empecé a trabajar como notero y mi vida cambió”.