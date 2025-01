El dolor de Ingrid Grudke tras descubrir que su pareja la engañaba: los detalles. 

Santiago es el hijo de mi hermana mayor, estaban casados . Andrea Miranda era mi mano derecha... me cuesta hablar porque uno revive cosas . Sentí una estafa emocional. Me duele mucho, me cuesta " , sostuvo con la voz quebrada.

“Creí en una persona. Para mí, Martín era un ser maravilloso y descubrí otra cosa", agregó. "Había alertas pero a uno le cuesta creer que pase una cosa así. Para nosotros fue una explosión familiar que pase algo así", confesó con dolor.

Visiblemente afectada, la modelo manifestó que “puedo entender que la gente se enamore, no es que me hago la superada, pero uno no quiere creer que te pase a vos y que sea mucho tiempo. No es que fue un desliz o 'nos confundimos', fueron varios meses”.

"Apostamos a un proyecto de pareja a futuro, a mucho tiempo. Creí en él y en todo lo que sentía y lo que yo sentía por él. Me siento estafada emocionalmente, siento una desilusión. No puedo entender, no puedo creer. Me duele mucho y me afectó mi salud", contó Grudke sobre esta triste situación.

Cómo fue la separación entre Ingrid Grudke y su ex pareja

De acuerdo a lo que detalló el periodista Luis Bremer, la historia se remonta a 2018, cuando Ingrid conoció a Martín en Mar del Plata. Después de que empezaran una relación de pareja, según el comunicador, comenzó “una vida” de sociedad.

Pero, las cosas se complicaron cuando empezaron los rumores de romance entre él y la esposa de Santiago, uno de los sobrinos de ella. “Primero, la empleada doméstica del departamento en el que se instalan, tanto Martín como Ingrid, en el 2020, en un complejo muy interesante en Posadas, le dice ‘señora, discúlpeme el comentario, algo pasa entre Andrea -así es el nombre de la esposa de su sobrino- y Martín’”, sostuvo el periodista.

En este sentido, dijo que la confianza con Andrea era tal que ella se hospedaba con ellos en el departamento cuando iba a Posadas, ya que vivía en otra localidad. A tal punto la confianza que [Andrea] se va quedando como la mano derecha de ellos en muchos locales porque ellos viajaban todo el tiempo. En 2023 la ascienden como a una especie de manager de esta empresa”, indicó Bremer y dijo además que, ante la ausencia de la pareja, la mujer “decidía el pago de sueldos, la inversión publicitaria y hasta compras de mercadería. Era una socia más”.

Según el comunicador, en un principio Grudke “decidió no creer” que entre su pareja y su sobrina política pasaba algo, hasta que una de sus amigas le dijo: “Ingrid, hay algo que no estás viendo”. En el medio, Santiago, su sobrino, se separó de Andrea, pero ninguno de los dos pudo decirle con certezas los motivos por los cuales terminaron la relación.

Ya con pruebas, la modelo encaró a su pareja, quien le negó tener un romance con Andrea. Tiempo después, luego de que terminara un desfile que realizó Ingrid y que su pareja y su sobrina política presenciaron, ella se lo preguntó a los dos juntos en el departamento, pero “ambos se lo negaron”.

La tercera charla fue en octubre en una heladería que tenían y en esta conversación también participó Santiago, el sobrino de ella. “Además de negar la relación con Andrea, Martín termina insultando a Santiago”, indicó el periodista, quien además aseguró que hubo varios testigos de dicha discusión.

Luego de que la información se hiciera pública, en el programa compartieron un audio que envió la propia modelo. “Sí, estoy separada. Hace tres meses que me separé, me cuesta mucho hablar del tema. Todavía para mí es muy doloroso. Hay cosas que no entiendo y estoy trabajando para estar mejor y tengo que seguir trabajando”.