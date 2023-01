El Hotel de los Famosos 2: polémica pelea entre dos participantes. 

La discusión después siguió en una de las habitaciones. “Avisale al nenito que te eligió, que a mí no me eligen, yo elijo”, disparó la modelo. Rápidamente, Marian salió al cruce y respondió con tono de burla: “¿A Fede? ¡Decile vos! ¡Alguien está celosa y se llama Rocío Marengo!”.

Tras ese ida y vuelta, Marengo apuntó contra Fede “Si tiene dudas, que se quede con la otra. (...) Él es el culpable de todo esto”.

A los pocos minutos, se volvieron a encontrar en el patio y la discusión se puso más tensa. Marian se acercó a Rocío y le dijo “Vos dormiste...” y la ex pareja de Eduardo Fort, enojada, disparó “No, no dormí, a mí nunca me interesó. Él me eligió como la cara que más le gustaba del reality y por eso empezó el problema”.

Polémica Farjat y Marengo discutieron por Federico Barón. Twitter

Marengo decidió aislarse de la piscina, donde estaba la mayoría de su staff, pero siguió hablando sobre el tema. “No me gusta Federico, a mí me gusta un hombre que le gusto y que se la juegue por mí”, reflexionó. Además, se mostró molesta con la situación y pidió que no la vuelvan a involucrar con él.

Abigail Pereira dejó El Hotel de los Famosos: qué pasó

A tres días de haber ingresado en El Hotel de los Famosos 2, Abigail Pereira decidió que los desafíos eran demasiado para ella y abandonó inesperadamente el reality de eltrece superando incluso el récord de Leo García, que resistió una semana.

Pampita advirtió a los participantes que Abigail no estaría en la reunión matinal, aunque no dio mayores detalles, pero al regresar a la habitación, los integrantes del staff vieron había hecho sus bolsos. “Quizás armó la valija para ser más ordenada y más limpia”, arriesgó inocentemente Charlotte Caniggia.

Sin embargo, sin dar más explicaciones, la producción solo mostró el saludo final de Abigail: “Muchísimas gracias por haberme hospedado en estos días en el hotel, pero me retiro para irme a un espacio en el que me sienta muchísimo más cómoda”, dijo mientras se mostraban imágenes de ella saliendo con un carrito del predio.