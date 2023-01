El Hotel de los Famosos: Mimi y Fernando Carrillo, ya no ocultan nada. 

“Desaparece de la cocina. ¿Dónde está Carri? Allá, ahí al lado está ella”, remarcó luego, sobre lo que está sucediendo entre Mimi y Carrillo.

Luego la estilista llegó a la cocina a limpiar junto a sus compañeros y no pudo evitar el enojo de Coggi que de frente le dijo: “Dale Mimí, dale boludx, en serio. Una sí, dos también, pero ya basta”.

https://twitter.com/eltreceoficial/status/1613727437480947715 El beso más romántico del Caribe: Fernando Carrillo y Mimi Alvarado se dieron un beso previo al cara a cara de #ElHotelDeLosFamosos.#lovieneltrece @hoteldefamosos pic.twitter.com/bEQnn0RKd4 — eltrece (@eltreceoficial) January 13, 2023

Alvarado no se quedó conforme con la molestia de sus compañeros, por lo que terminó lanzando: “A mí no me vengas a hablar mal, cuando a mí nadie me habla mal”.

Carrillo es un galán, muchas mujeres quedaron sorprendidas cuando lo vieron, pero la por ahora pareja de El Tirri quedó enajenada con su presencia. Esto está empezando a generar malestar entre sus compañeros, ya que tienen a una persona menos haciendo las labores correspondientes.

Escandaloso cruce entre Rocío Marengo y Fernando Carrillo

Se sumó una tremenda pelea de Fernando Carrillo con Rocío Marengo. El actor saltó cuando descubrió que recibía votos de varios compañeros que creía aliados y terminó despachándose contra la modelo.

“Me sorprende la actitud del ser humano porque yo no soy así, pero bueno…”, empezó diciendo. “En realidad mi voto iba a ser para Rocío. Antes de entrar al programa Rocío dijo en televisión que yo le dije que estaba soltero”, contó, mientras se definía quién iba al reto de eliminación junto a la novia de Luciano El Tirri.

“¿Cómo va a decir eso cuando estoy casado con una mujer hermosa que es una genia, la madre de mi hijo y es lo más bello que me ha pasado? Ella, tal vez para ganar cámara…”, lanzó, mientras la ex pareja de Eduardo Fort saltaba enojada. “¡Ah, porque la renecesito!”, exclamó.

“Si no fuera porque me tengo que salvar, te votaría a ti porque me parecés de entrada una mala persona”, se despachó el ex marido de Catherine Fulop contra la vedette.