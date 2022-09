El motivo por el cual Viviana Saccone se fue de Actrices Argentinas. 

Este martes, en LAM, la actriz Viviana Saccone contó que renunció al colectivo de Actrices Argentinas por un profundo motivo relacionado con su ideología. Era demasiado partidario y a mí no me interesa ningún evento que sea partidario, porque no pertenezco a ningún partido político”,detalló la artista sobre este tema que ya había contando antes en el ciclo radial de Ulises Jaitt.

Cuando el cronista de LAM le preguntó a la actriz si hubo un hecho puntual que la hizo alejarse del colectivo, respondió que “hubo un episodio, pero prefiero no nombrarlo porque no es algo mediático, involucra a otras personas y no me parece estar diciendo nada. Ahí me di cuenta que estaba tomando un color demasiado partidario y no es lo que a mí me convoca”.

En una entrevista con Ulises Jaitt, preguntó si “¿viste que estaban muy politizadas con este gobierno?”, indagó el conductor. “En un momento yo sentí eso, sí. No sé si sigue siendo así”, respondió Saccone. Y ante la consulta de si eso la había llevado a tomar la decisión de irse, respondió con un contundente “sí”.

Escándalo Viviana Saccone contó que renunció al colectivo de Actrices Argentinas por un profundo motivo relacionado con su ideología. Twitter

Además, Saccone habló de las recientes denuncias que Gerardo Romano recibió de Paula Di Chiello en donde indicó que “yo no tuve nunca un problema con él. Lo que valoro es que las mujeres puedan atreverse a contar las cosas. A partir de esta instancia, y a partir de la lucha que está llevando adelante Actrices Argentinas, ahora es mucho más claro. Se ponen pautas, se cuidan más. Antes era mucho más confuso”.

Y agregó que “yo de Gerardo no he escuchado cosas. Trabajé mucho, tuvimos discusiones y las pudimos arreglar. Lo bueno es que todo se podía hablar”.

La supuesta pelea entre Viviana Saccone y Laura Ubfal

Hace algunos días comenzó a circular fuertemente la versión de un supuesto enojo de Laura Ubfal con la actriz Viviana Saccone, su vecina en Net TV donde ambas conducen sus respectivos programas.

Mientras que la actriz lleva adelante Toda la vida con Vivi entre las 12 y las 14 hs., desde esa hora la periodista se pone al frente de Gossip, su magazine dedicado al espectáculo desde hace varias temporadas.

Se habló de un fuerte enojo por parte de la periodista frente a la entrega tardía del ciclo de la actriz, por lo que todo habría terminado con Ubfal en las oficinas del canal del grupo Perfil quejándose de la actitud de Saccone.

La periodista dijo que “no es verdad. Siempre entrega en horario. La verdad es que no sé... me estoy enterando ahora por vos. No tengo ni idea. No sabía ni que se había enojado, ni sé el motivo... nada”.