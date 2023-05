El Polaco le manifestó su apoyo a Karina La Princesita

“Pienso que es un proceso. El día de mi cumpleaños empecé a hablar del tema porque sentí que ya me estaba ocupando y necesitaba decirlo”, manifestó la artista en Socios del Espectáculo. “También para que comprendan y entiendan mis cambios de ánimo, por qué a veces sí, por qué a veces no. Y bueno... a partir de ahí se generó un interés general más que nada porque hay mucha gente que lo vive, pero no es común escucharlo de gente conocida. No puedo decir que estoy re bien, que estoy recuperada porque es un tema que hay que ocuparse ”, apuntó.

“Bien, yo no hablé más con ella de este tema. Es un tema en el que no me meto, pero ella sabe que si necesita una mano, yo voy a estar”, introdujo el artista en una nota con colegas de Intrusos. “Yo creo que ella tiene su gente, su entorno que la ayuda un montón y de este lado, como el papá de Sol, sabe que si necesita, estoy”, añadió el Polaco.

“Yo sé que ella es una mujer fuerte que va a salir adelante. Es una mujer fuerte y venció un montón de adversidades, así que estoy tranquilo por eso, es Karina”, terminó diciendo el cantante para llevarle confianza a la artista y de esa manera pueda recuperarse rápido.

También, hace algunos días, Karina utilizó sus publicaciones en Instagram para abordar una vez más su bienestar emocional. Acostada en la cama, con la voz entrecortada y los ojos revelando signos de lágrimas derramadas previamente, compartió sus sentimientos acerca de cómo se encuentra.

“No estás solo/a, es parte del proceso, te mando un abrazo”, se podía leer en el texto colocado en el video en el que puntualizó: “Hoy, antes de salir me agarraron muchos, o uno, no sé, ataques de ansiedad muy pero muy fuerte. La pasé bastante mal. No podía respirar y sentía que perdía la memoria, que me faltaba el aire y que me iba a morir. Horrible”.

Por su lado, indicó: “Yo me considero una chica muy inteligente y que tengo el control de muchas cosas, pero la mente me está jugando una mala pasada. Me estoy ocupando y está todo bien, esto es parte del proceso, pero bueno, para que sepan lo agradecida que estoy, porque mi hermano que trabaja conmigo me decía que no podía creer cómo me sentía y cómo no se nota. Bueno, la música me hace bien. Yo no la estoy pasando bien, pero lo comparto más que nada para que a los que les pasan esas cosas no se sientan tan raros, que hay gente que los comprende y que los entiende y que hay que ocuparse, nada más”.