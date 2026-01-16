viernes 16 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de enero de 2026 - 11:35
Farándula.

El repudiable comentario de Maxi López sobre Flor de la V y la respuesta de la conductora

El exjugador hizo un comentario que generó críticas en redes. “Es una mujer”, aclaró Nati Jota, y la reacción de Maxi López intensificó la polémica.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Maxi López y sus dichos sobre Flor de la V lo ponen en el ojo de la tormenta.

Maxi López y sus dichos sobre Flor de la V lo ponen en el ojo de la tormenta.

Maxi López quedó en el centro de la escena tras una frase que desató un fuerte revuelo. Durante una emisión del streaming de Olga, espacio del que forma parte, el exfutbolista y expareja de Wanda Nara protagonizó un momento incómodo que se potenció cuando reaccionó ante la aclaración que intentaron hacerle al aire.

Lee además
Maxi y Wanda.
Farándula.

La tremenda confesión de Maxi López sobre Wanda Nara
La decisión que tomó Wanda Nara con Martín Migueles tras los chats con Claudia Ciardone.
Farándula.

¿Wanda Nara se separó de Martín Migueles?

La situación se dio mientras Nati Jota recordaba el recordado festejo de gol de Claudio Paul Caniggia y Diego Maradona, que incluyó un beso en la boca. A partir de ese episodio, interpeló a López con una pregunta directa: “¿A quién le preferirías dar un pico? Pensalo, si le tenés que dar a un varón”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/elejercitodelam/status/2011840298125529109&partner=&hide_thread=false

La respuesta sorprendió a todos. “No sería solo masculino, tendría que ser... A Florencia de la Vega, por ejemplo”, lanzó el exjugador, generando una inmediata reacción en el estudio. “¡Nooo me mato! No es por ahí Maxi. No es De la Vega, es una mujer Florencia de la V. Es una mujer y le mandamos un saludo”, lo interrumpió Nati Jota, quien además aprovechó para enviarle un saludo y marcar el error con claridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/2012153995138085045&partner=&hide_thread=false

Lejos de comprender la corrección, López insistió: “¿Cómo se llama ahora?”, preguntó, lo que llevó a una nueva aclaración de la conductora: “Flor de la V, pero es una mujer”. El desconcierto del exfutbolista frente a la explicación y, sobre todo, su expresión corporal tras el intercambio, terminaron de encender la polémica. En redes sociales, las críticas y el repudio se multiplicaron rápidamente.

La respuesta de Flor de la V a los polémicos dichos de Maxi López: “Está confundido”

De vuelta al aire en su ciclo, la presentadora se refirió al episodio con la ironía que la caracteriza. “Acabo de poner un pie en Argentina y... ¿Maxi López estuvo hablando de mí también?”, lanzó, entre risas. Luego bromeó sobre su estadía en Punta del Este y su presencia en la cena de los famosos 2026. Cuando Josefina Pouso le preguntó si el exfutbolista se había expresado de manera positiva, Flor respondió sin perder el tono humorístico: “Está confundido...”.

Polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que generó una ola de repudio.

Más tarde, y fiel a su estilo, cerró el tema con una broma: “¡Porque yo creo que si me besaba, no me largaba más!”, dando a entender que no vivió el episodio como algo dramático. Sin embargo, instantes después, Flor de la V leyó titulares que mencionaban supuestos “transfóbicos comentarios de Maxi López” y cambió el registro. Con mayor seriedad, aclaró: “Muchos medios están haciendo eco, pero yo no escuché lo que dijo todavía. Pero es interesante hablar de esto porque yo pensé que estas cosas ya estaban pasadas de moda”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Haceinstantes/status/2011931922859991447&partner=&hide_thread=false

Tras observar el fragmento del ciclo, la presentadora dio su mirada sobre lo ocurrido: “Para mí lo dijo como una humorada, un chiste tonto, me parece”. Luego profundizó: “Lo que sí me pasa con estas situaciones es que vos lo ves y todos tratan de salir de ahí, pero para mí no tuvo mala intención. Yo lo veo con cero mala intención de decir nada malo. Las chicas le dijeron que soy mujer y yo me identifico como mujer, así que...”. De este modo, Florencia bajó el perfil del episodio y destacó la intervención inmediata de Nati Jota, quien corrigió el comentario en el acto.

Por último, Flor comentó sobre cómo los medios cubrieron el episodio y su repercusión en la comunidad trans: “Estas son charlas tontas que se dan en streaming todo el tiempo, pero yo de verdad no veo mala intención, no me parece que sea para tanto. Los medios lo levantaron... no sé si no hay noticias o lo que fuera, pero no es para compartir teniendo en cuenta las cosas que me han dicho. En este caso, esto es color, pero lo que sí sirve es que la gente automáticamente se dio cuenta y empezaron a decirle de todo. Entonces, tácitamente está instalado”.

El exfutbolista tuvo una expresión desafortunada y fue blanco de críticas en las redes.

Para concluir, la presentadora compartió su reflexión: “Si tengo que decir realmente lo que me provoca, es que me da pena. Porque siempre lo que termina dejando situaciones como esta es que vulnera a un colectivo que ya está super vulnerado”. De esta manera, Florencia de la V dejó patente su opinión: relativizó el comentario de Maxi López, pero resaltó la necesidad de cuidar el lenguaje público y mantener el respeto hacia la diversidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La tremenda confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

¿Wanda Nara se separó de Martín Migueles?

Yanina Latorre tuvo un picantísimo cruce con Wanda Nara y hablaron de todo

Julio Iglesias rompió el silencio tras ser acusado de abuso sexual por dos exempleadas

El anillo con historia que selló el compromiso de Lali Espósito: qué simboliza y cuál sería su valor

Las más leídas

Crece la alerta en Jujuy por reiteradas estafas con falsos alquileres video
Preocupante.

Crece la alerta en Jujuy por reiteradas estafas con falsos alquileres

Comisaría de El Chingo. video
Investigación.

Muerte en la Comisaría de El Chingo: imputaron a cuatro policías

Japón ya sanciona el acoso olfativo y un sociólogo jujeño analiza qué dice de nuestra cultura video
Análisis.

Japón ya sanciona el "acoso olfativo" y un sociólogo jujeño analiza qué dice de nuestra cultura

Milagro Sala video
Judiciales.

Hoy se cumplen 10 años de la detención de Milagro Sala

La huella del profe Alancay y una despedida que conmovió al Comercial 1: Ese colegio me dio todo video
Dedicación.

La huella del profe Alancay y una despedida que conmovió al Comercial 1: "Ese colegio me dio todo"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel