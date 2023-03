Eliana Guercio criticó los baños mixtos en los colegios. 

“Yo no quiero que mi hija vaya al baño con otro chico, con un varón y que se sienta expuesta a que pueda pasar cualquier cosa. No, la verdad que no. No somos una sociedad que esté preparada”, comenzó.

La mamá de Jazmín, Chloe, Meghan y Gael, comentó que “no tenemos la educación y lo estamos viendo todos los días. No es una cuestión de clases, ni siquiera. No es de ricos o pobres, no hay educación en ninguno de los extractos sociales. Lo vemos todos los días con la falta de respeto a la autoridad”.

Debate La idea de los baños mixtos es fomentar una educación inclusiva. Twitter

La panelista además indicó que “me parece una medida que tendría que tomarla junto con los padres, ¿no? Habría que pedir el consenso de los padres porque son ellos quienes dejan en manos de las autoridades del colegio. Yo tengo tres niñas y a mí no me gustaría”.

A modo de anécdota, la esposa de Sergio Romero, reveló que “yo estuve en Bélgica y los baños son para chicos y chicas. No podés elegir, vas al que van todos y no hay tutía. Son puertas vaivén donde vos ves en el baño la parte de arriba del tipo que está de espaldas y las patitas. Yo entré y les dije a las nenas ‘nos vamos, no hacemos pis hasta llegar al hotel’. No me gusta”.

La reacción de Eliana Guercio tras enterarse del romance entre Valdés y García

Eliana Guercio tuvo una contundente reacción al enterarse de las sospechas de un supuesto romance entre Guillermina Valdés y Javi García arquero de Boca Juniors. Esta situación generó confusión en la actriz, quien pensó que se trataba de Sergio “Chiquito” Romero.

El viernes en LAM, Ángel de Brito publicó las fotos en las que se ve a Valdés descender del auto de García. Ante el revuelo que generó esto, la actriz recibió una ola de críticas por el supuesto romance. Sin embargo, Guercio lo tomó distinto. En especial porque en un primer momento pensó que se trataba de su esposo.

En diálogo con el programa de espectáculos, Guercio explicó cómo fue su reacción al conocer la noticia y qué esbozó después: “Me dijeron ‘el arquero de boca’”. Acto seguido, realizó diferentes muecas de sorpresa con su rostro y simuló un ataque de nervios. “Un síncope, pero después dije ‘qué suerte´”.

Y agregó que “se me paró un poco el corazón. Justo en este momento que estamos tan hermosamente bien. En el laburo, los chicos, todo hermoso. Me volvió la respiración”.

La verdad que no lo sabía. Me sorprendió porque no tenía ni idea. Nadie sabía nada”, comentó Guercio y el cronista le preguntó si saldría en un grupo de a cuatro, ella con Romero y Valdés con García. “Me encantaría. Me fascina ella. Poca gente sigo. Ella me parece hermosa, me encanta su persona, estéticamente, físicamente, toda ella”.