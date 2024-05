Eliana Guercio sufrió un doloroso accidente antes del partido de Boca

image.png

Detalles escalofriantes del accidente fueron revelados posteriormente por Guercio, quien describió el momento como un acto instintivo para proteger a su hijo, priorizando su seguridad sobre la suya propia. "No vi que se terminaba la vereda, obvio estaba bastante alto y me confundí con las vallas. Y cuando me iba cayendo, solo procuré cuidar a Luqui, que estaba dormido", relató.

Atención inmediata y alivio para Eliana Guercio

A pesar de las lesiones sufridas, Guercio mostró su gratitud hacia el personal médico que la atendió, destacando la atención recibida en el Sanatorio Allende de Córdoba. "No sabría cómo agradecer en igual medida a la insuperable atención que me dieron en el Sanatorio Allende de Córdoba. Gracias infinitas. Gente y profesionales geniales", expresó en sus redes sociales. Mientras tanto, los seguidores de Boca Juniors envían sus mejores deseos a Guercio para una pronta recuperación.