Emilia Mernes, acusada en Twitter de pedir canje "y no dar nada"

image.png

En el hilo expuesto en la red social, que junto más de 11 mil "me gusta", por ejemplo, Catalina Ammaturo, del emprendimiento Coolest, comenta que le envió a Mernes para ella y sus bailarinas para un show y después para un video, que al final no uso.

"Le hablo a la asistente del estilista que me había contactado preguntándole cuando las iba a usar y me dice que en realidad me las habían pedido de opción, y que al final no las iba a usar", puntualizó, y manifestó su ira al enterarse que Emilia suele pagar por prendas de marcas importantes: "Básicamente se aprovecha de emprendimientos chicos que están arrancando porque sabe que con tal de vestirla le van a dar la ropa gratis. Una asquerosa".

Otra marca llamada Brutal, indicó que las personas de alrededor de la artista le pidió, de canje, diferentes polleras que hicieron particularmente para ella. No obstante, nunca hizo uso de ellas y finalmente se las devolvieron en mal estado.

image.png

Una persona, que eligió mantener su anonimato, detalló que la estilista de Emilia se contactó con ella para solicitarle tres remeras. A cambio, Mernes no la nombraría en sus redes sociales, pero sí podían usar las fotos para el emprendimiento. "Decían que no puede publicar por contrato en su Instagram etiqueta a grandes marcas o de afuera", señaló.

"Le aclaré que no tenía las prendas que me pedía y que tampoco me servía seguir enviando productos, invirtiendo en materiales y envíos para que al final no obtenga ni un agradecimiento de su parte", indicó otra persona que afirmó haberle realizado tres envíos diferentes con ropa que Emilia jamás usó.

Por su lado, la marca Chicas Rock, compartió una publicación de la cantante en su Instagram y expresó: "Mientras Emilia y su equipo muestran su increíble calidad de vida cara, la ropa que usan no es abonada y tampoco se respetan los acuerdos con los emprendimientos".

image.png

"Al tratarse de una marca popular ellos no tienen problema de arrobar, pero cuando se trata de la gente que realmente le hace canje se ve que se olvidan", agregó la autora del hilo de Twitter.

Y añadió: "Un dato no poco importante es como a Emilia Mernes le encanta hablar sobre la ropa cara que usa, ya que es lo único que hace referencia en sus canciones. Pero la realidad es que lo único que hace es ratonear prendas a personas con menos poder que ella".

En esta línea, pone como ejemplo parte de la letra de último single de Emilia, llamado La Chain, donde asegura "Fui pal mall y me gasté 5 mil" o "Lo que tengo puesto vale 3 mil".