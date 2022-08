Exclusivo: la foto con que la China y Rusherking desmintieron la ruptura. 

Redes sociales Él compartió una historia con una captura de pantalla a la videollamada que estaba haciendo con su novia. Twitter

La foto que confirma que la China y Rusherking no se separaron

En Intrusos, la periodista Maite Peñoñori manifestó que la China Suárez y Thomas Tobar, más conocido como Rusherking, estarían atravesando una fuerte crisis y que el cantante estuvo grabando con los chicos de La K’onga donde habría asegurado su hartazgo del noviazgo.

Él compartió una historia con una captura de pantalla a la videollamada que estaba haciendo con su novia y un emoji de corazón. Ella recompartió esa misma imagen y, junto a emojis de corazones y risas, comentó: “Muy buena captura (dijo nadie nunca)”.

La fuerte frase que habría dicho Rusherking contra la China Suárez

Maite Peñoñori aseguró en Intrusos que dispone de fuentes muy confiables, que escucharon a Rusherking referirse de una manera muy negativa sobre la China. La panelista contó que “ayer vimos que Rusherking estuvo grabando con los chicos de La Conga, parece que anduvo boqueando con todos ahí”.

Maite reveló las fuertes frases que habría dicho Rusherking: “les dijo textuales ‘me tiene cansado, me hace un montón de planteos, pensé que era relajada y la verdad que no. Me hace escenas todo el tiempo. Quiero resolver un alquiler que tenemos en común y terminar”.

En ese sentido, Virginia Gallardo destacó también que “las primeras las primeras sospechas surgieron porque La China está grabando en Uruguay y estuvo Lali Espósito dando un recital. La China subió al escenario, se besaron, salió en todos los portales… Lali lo compartió, le puso ‘Rusher, nos fuimos mundial…’ y él no lo compartió”.

Además, Flor de la V, atenta a los recientes movimientos de la China Suárez en las redes sociales, en donde subió divertidos momentos con Joaquín Furriel, la conductora opinó que “ella está haciendo una película, que le ocupa todo el tiempo”.

A lo que Nancy Duré apuntó que “está subiendo muchas historias con Joaquín Furriel. Yo pensé que él (Rusherking) se podría poner celoso”. “Joaquín está noviando”, señaló Flor de la V. Y Marcela Tauro disparó un picantísimo comentario sobre la China: “Eso no sería problema, que estuviera noviando”.