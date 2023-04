Fátima Florez habló sobre su separación de Norberto Marcos. 

Mientras atravesaba un momento de furia en el aeropuerto, por haber llegado tarde a su vuelo hacia Córdoba, la figura habló sobre la situación de la pareja. “Es un impasse, fue en buenos términos. Nos queremos y no quiero hablar de mi vida privada”, le dijo ella al cronista del programa de espectáculos.

“Lo que siente Fátima es que Norberto ya no es hábil para los negocios, no le está llevando bien las cuentas”, comentó Paula Varela al aire del ciclo. “Se fue de la casa”, agregó Rodrigo Lussich sobre el paradero de la pareja de la humorista.

Además, en el programa mostraron la complicada situación que la imitadora vivió en el aeropuerto ya que perdió un vuelo por no haber llegado a tiempo y tuvo que comprar otro pasaje, para poder ir hacia Córdoba, donde se presentará durante este fin de semana largo. “Ya no figura Norberto en el flyer”, señalaron también con respecto a la publicidad de los shows que ella dará en los próximos días.

Rompió el silencio Fátima Florez aseguró que en la pareja hubo mucho desgaste. Twitter

En medio de ese conflicto, el cronista de Socios del espectáculo le hizo una serie de preguntas a Fátima sobre la ruptura de su relación amorosa. “No puedo decirte nada, no me gusta. Estamos muy bien, en un impasse”, expresó la comediante y negó que haya habido gritos o discusiones entre ellos. Además, remarcó: “En las parejas pasan cosas, pero eso no quiere decir que nos llevemos mal. Se puede desgastar y recomponer, solo Dios lo sabe”.

Las hipótesis sobre la separación entre Fátima Florez y Norberto Marcos

Nancy Duré contó que la capocómica e imitadora sospecha que su marido le fue infiel con una bailarina, compañera de trabajo. En ese marco de análisis, en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich hicieron alusión a una supuesta discusión y a diferencias económicas.

“Ella habría sacado una factura de hace 4 o 5 años. En ese momento hubo una crisis de pareja al borde de la separación, no sé si se llegó a confirmar la infidelidad”, expresó Duré.

Además Nancy lanzó que “había una bailarina a la que el resto no quería mucho porque le decían ‘la protegida´”. Según relató la panelista del ciclo, esa integrante del staff de los shows era íntima amiga de la imitadora y estaba todo el tiempo con ella y con su pareja. “Alguien le habría dicho: ‘Abrí los ojos, fijate lo que pasa´”.

Por último, dio detalles sobre cómo era esa supuesta bailarina con la que habría estado Norberto años atrás. “Es alta, morocha e íntima amiga, hoy ya no está en el staff”, comentó la periodista.