Gerardo Romano fue acusado de abuso sexual y violencia de género. 

Di Chello contó que “nosotros tuvimos una escena en donde él me empujó contra la pared, me mordió la boca, me salió sangre. No me avisó. No estaba la escena. Eso fue lo que pasó. No había escena de beso. Él agarró, inventó el beso y además la mordida”.

Y agregó que “esto me alejó de la profesión de alguna forma. Me dejó herida. Me terminé retirando. Realmente me pareció una persona violenta. Maltratador. Porque estás trabajando, no era una relación de confianza. Yo siento que lo que pasó fue un abuso de poder”.

Gerardo Romano rompió el silencio y habló sobre la denuncia

Tras las repercusiones de la denuncia, fue el propio actor quien salió a dar su versión de los hechos. Romanonegó las palabras de su colega. Además, explicó que no es un accionar ético, que el violento era su personaje, y que sale a aclarar la situación por sus hijos.

En diálogo con Intrusos, el actor indicó que “me gustan las mujeres que me gustan. En general, coinciden con un canon de belleza que ella no posee. Además, porque tengo ética y de ningún modo... No violaría por ética, porque sería avasallar los derechos de otra persona”.

Además explicó que “con respecto al beso, te quiero decir que eso es un pedazo de una telenovela. Esa escena no tiene nada de ilícito. Yo hacía de un hijo de puta, un acosador violento, un violador y tenía que hacer eso. No soy un violín, ni un violador, ni un acosador. Tengo 76 años. No tengo nada en el prontuario ni en ningún lado. No tengo ninguna denuncia de nada nunca, a lo largo de 50 años de carrera”.

También expresó que “si consigue laburo con esto, bienvenido sea, que le den una mano. Nunca tuve que calumniar a nadiegratuitamente. Además, quince años después, ¿qué síndrome es ese?”.

Por último, reveló que no llevará el caso a la Justicia “porque (Paula Di Chello) no debe tener un mango”: “No me voy a poner a perder tiempo con la edad que tengo y lo que me queda en el carretel”.