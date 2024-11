Giro en el caso Liam Payne: así fueron las horas previas a su muerte en un hotel de Palermo

La muerte de Liam Payne , ex One Direction, sigue siendo investigada por las autoridades debido al misterio que hay de su causa. Y hay nueva información sobre del cantante y las horas previas a su muerte. Los detalles, en la nota.

Inglaterra. Las fotos del funeral de Liam Payne que reunió a los ex One Direction

A más de un mes de su muerte, salieron impactantes revelaciones sobre el trágico final de Liam Payne, ex integrante de One Direction , quien falleció tras caer desde el tercer piso del hotel CasaSur en Palermo. Un video de seguridad y detalles del informe policial alejan el caso cada vez más de la idea inicial de que todo fue un accidente.

Minutos después, Liam trató de descender del balcón del tercer piso al segundo, posiblemente buscando una salida, pero perdió el equilibrio y cayó.

El informe policial señala que en el terrado del segundo piso se encontró una bolsa con pastillas, whisky y una nota dirigida al artista, lo que indicaría que Payne intentaba alcanzar estos objetos antes de su caída.

image.png

Además, los análisis toxicológicos confirmaron una combinación de alcohol y drogas en su sistema, los cuales habrían alterado su juicio y llevado al caos en sus últimos momentos.

El comunicado de prensa oficial del proceso de investigación expresa: “La víctima no adoptó una postura refleja para protegerse de la caída. Para la justicia, esta situación no podría tomarse como la posibilidad de un acto consciente o voluntario por parte de la víctima, dado el estado en el que se encontraba, no sabía qué estaba haciendo ni podía comprenderlo”.

Qué pasó con el reloj de Liam Payne

Mientras la investigación sigue adelante, también surgen otras preguntas. Por ejemplo, una de las más tiene en vela a los investigadores esel paradero del reloj Rolex que Liam llevaba puesto el día de su muerte, visto en las cámaras de seguridad pero ausente en el cuerpo al momento del hallazgo.

image.png

Hasta el momento, la Policía de Buenos Aires sigue buscando este valioso objeto, sospechando de un posible robo.

En cuanto al entorno cercano de Payne, Kate Cassidy, su novia, enfrenta un dolor cada vez mayor por cada nueva revelación, mientras los amigos del cantante lamentan que no haya recibido ayuda a tiempo. "Es exasperante y devastador", expresó un allegado al New York Post.