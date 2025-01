Gran Hermano: así fue la votación en la gala de nominados de ayer 22 de enero

La convivencia en la casa de Gran Hermano no da tregua, y esta semana no fue la excepción. Desde el inicio, las tensiones crecieron con el regreso de la modalidad “Congelados”, una dinámica que despertó emociones encontradas y marcó el ritmo del reality. A pesar del entusiasmo inicial, los conflictos internos siguen profundizándose, y los participantes no dudaron en mostrar sus cartas para fortalecer alianzas o aislar a sus rivales.