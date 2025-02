Gran Hermano expulsó a un jugador tras llamarle la atención en más de 16 ocasiones

Sin embargo, esta no fue la primera vez que recibió una reprimenda por mencionar el mundo exterior : Gran Hermano le llamó la atención más de 16 ocasiones antes de tomar decisiones drásticas , según lo compartido en las redes sociales . Desde su primera semana, cuando fue nominado junto a Renato Rossini , hasta la semana pasada, cuando tanto él como Lourdes Ciccarone quedaron excluidos de la prueba del líder , el jugador no pudo entender las normas de la casa ni ajustarse después de haber observado el juego desde el exterior.

Al final, el intercambio que culminó en la expulsión del futbolista ocurrió con su círculo más íntimo: Lourdes y Martina Pereyra. La joven de Mar del Plata le comentó: “Justo le tirás flores a ella... Vas y le das el dulce de leche... digo que parece que no querés que te voten el miércoles”.

Ante esta situación, Luca se rindió y divulgó la información que provocó su despedida. “Si yo fuera chupamedias y lo haría por estrategia, el primer pie que puse en esa giratoria para entrar yo a ustedes no me hubiera pegado y me hubiera pegado a ellos”.

Con esta última afirmación, el joven dejó claro quiénes eran los poderosos y quiénes no, insinuando que los “Power” carecían de respaldo, mientras que los integrantes de “El Tridente” sí lo tenían.

Así Gran Hermano le informó a Luca que debía abandonar la casa

“Mi obligación es que el juego nunca se vea empañado por desobediencias que atentan contra el espíritu de esta competencia. Hoy aconteció un episodio lamentable. No fue el primero. No saben cómo me gustaría no tener que referirme a esto, pero las circunstancias me obligan a hacerlo. Todos saben que brindar información del ‘afuera’ constituye una falta muy grave, más de una vez les he advertido a varios de ustedes sobre esta inconducta,” introdujo en su explicación “El Grande”.

Después, agregó: “Tuve que aplicar sanciones, algunas muy severas por la reiteración de estas indisciplinas. Quiero dirigirme en particular a Luca... Recordarás que desde que reingresaste a mi casa, te llamé la atención por este motivo y una vez te envié directamente a placa. No hace mucho tiempo tuviste una discusión con una compañera y cuando charlaste con otras jugadoras, dejaste ver información muy sensible del exterior. El video está disponible para cuando lo desees ver”.

“Si quiero decirte que nuevamente serás sancionado, imaginarás que no me es nada grato informarte que en este mismo momento debés abandonar mi casa. Estás fuera del juego, has quedado expulsado. Te pido por favor que te dirijas a la puerta giratoria sin valijas, tus pertenencias las recibirás próximamente,” sentenció.

Antes de que concluyera el anuncio, el futbolista empezó a abrazar a sus colegas, mientras el asombro dominaba el ambiente. Una de las que más lo sintió fue Sandra, quien estalló en lágrimas al observar cómo el joven concursante se despedía de la competición.

Otras ocasiones en las que Luca Figurelli recibió advertencias y sanciones de Gran Hermano

Al volver, Luca recibió una reprimenda de Gran Hermano por intentar explicarle a Martina que no le había incomodado nada de lo sucedido durante su ausencia en la casa. “Se que pasaron cosas y quiero que se entienda que está todo bien”, le señaló.

Frente a esta situación, el propietario de la casa le llamó la atención. “Luca, ¡está prohibido hablar del afuera!”, le advirtió. “¡Listo! ¡No hables más!”, le aconsejaron sus compañeros, recordándole que si recibía dos advertencias más, sería echado del juego.

En otra ocasión, Luca le dijo a Giuliano Vaschetto que Gran Hermano le había hecho una advertencia por decirle a Santiago “Tato” Algorta que no debía preocuparse por estar en la placa, además de mencionar que la atención no está centrada en Ulises.

El jugador también insinuó a Martina que afuera los fanáticos los "shippean", es decir, que creen que ambos formarían una bonita pareja.

Mientras conversaba en el patio con Claudio “Papucho” Di Lorenzo, Luca expresó: “Ayer lo encaré a Brian y le pregunté si quería jugar con Nano para ir contra Santi y me dijo que no. Le dije: ‘si llegas a querer jugar con ellos, que son las personas que a mí me votaron para que me vaya, estás errado, yo me voy y juego solo’”.

El chico volvió a cometer un error, ya que estaba estrictamente prohibido compartir información que había obtenido fuera del juego.

Durante una conversación con Tato, Martina mencionó que Luca les había contado lo que se ve en la televisión. La contadora le explicó que le sorprendió que mencionara que había muchas cosas sucediendo, como las “bolud... que hacían con Petrona”.

Mientras conversaba con su círculo más íntimo, Luca le propuso a Brian Alberto: “No vayas por Devi, andá por Katia”. Ante esto, Brian le admitió: “Yo voy a ir por Ulises”. Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando Luca le contestó: “Tampoco. No vayas por Ulises, no te conviene ir por Ulises”, dándole a entender al vendedor ambulante la fuerza del cordobés en el exterior.

Por último, en un video que circuló rápidamente en las redes sociales, el nativo de Berazategui informó a sus compañeros que pronto recibirían visitantes. “entran 7 nuevos”, comunicó durante una cena. Sin embargo, esta noticia fue eclipsada, ya que Giuliano había compartido información adicional esa misma semana y también fue expulsado por la mirada que todo lo observa.