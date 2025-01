Gran Hermano: pedido de casamiento y un participante al borde de la expulsión

Luciana apareció en el salón con un vestido blanco de novia y un anillo en mano, dejando a todos los presentes sorprendidos. Su intención era clara: hacerle la propuesta mientras la casa permanecía “congelada” y esperar la respuesta cuando la dinámica terminara. Sin embargo, la emoción de Brian no le permitió cumplir con las reglas y rompió el juego al acercarse a su pareja entre lágrimas.

“Te amo. No puedo creer que estés acá”, fueron algunas de las palabras que alcanzó a decir mientras intentaba contener su emoción. Luciana, por su parte, le pidió que se calmara y respetara las reglas del “Congelados”, pero Brian no logró contenerse. El momento se llenó de besos, abrazos y declaraciones de amor que dejaron a la casa completamente movilizada.

El romanticismo del momento conmovió no solo a los jugadores, quienes lo felicitaron con lágrimas en los ojos, sino también a los televidentes. Sin embargo, las redes sociales se dividieron entre quienes celebraron el gesto de amor y quienes exigieron una sanción ejemplar por haber roto las reglas del juego. Comentarios como “Deberían expulsarlo para mantener la seriedad del ‘Congelados’” y “El amor puede más que las reglas” inundaron Twitter, convirtiendo al episodio en tendencia nacional.

La sanción

Por su parte, Gran Hermano no tardó en tomar medidas. Aunque no expulsaron a Brian, el participante perdió la posibilidad de ser líder en la prueba semanal y se confirmó que estará nominado de forma automática hasta el final del reality, en caso de no ser eliminado antes.