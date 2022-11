Gran Hermano: Tomás Holder contó por qué se alejó de los medios

Después de un tiempo comentó: "Para los que me preguntando por qué no aparecí más en los medios, es porque volví a mi ciudad. Necesitaba desconectarme de todo", escribió en una historia de Instagram.

"No se olviden la edad que tengo. No se olviden que es difícil cuando sos pibe tener tantas cámaras en la cara", explicó Holder y subrayó que lo afectó mucho emocionalmente todo lo que se habló sobre su persona.

Quién es Tomás Holder

Con 21 años, Tomás Holder es conocido en las redes sociales y así llegó a la casa más famosa del país que tiene picos de rating desde su inicio.

El influencer rosarino todavía tiene un contrato firmado con Telefe y deberá asistir a las galas cada vez que lo convoquen y, aunque parece difícil, también existe la posibilidad de que reingrese a la casa a través del repechaje, que estará a cargo del voto del público.

"Viví muchas emociones y me llevo muchas cosas positivas. Ya hice paseos por la calle y la gente me recibe con mucho amor y mucho cariño, me pedían fotos y también una persona me dijo que estando dentro de la casa me odiaba pero que parezco un buen pibe. Yo me quedo con lo bueno, las cosas malas las dejo de lado”, dijo cuando salió en diálogo con Primicias Ya.

Por último, destacó que no le gustaría volver a la casa en el repechaje: “Sobre todo mucha gente que no me quiere pone que entre de nuevo porque era el único que le ponía emoción y que hacía chistes. La misma gente que no me quiere, pide que vuelva".