martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 14:58
Recuerdos.

High School Musical cumple 20 años: top 10 de las canciones más escuchadas de la trilogía

La icónica película de Disney "High School Musical", cumple 20 años y hacemos un repaso por sus canciones más escuchadas.

Gabriela Bernasconi
High School Musical (1)

High School Musical se estrenó el 20 de enero de 2006, convirtiéndose en un fenómeno cultural que marcó a toda una generación y dio pie a dos secuelas, giras, merchandising y hasta una serie derivadas.

Lo que nació como una película para televisión se transformó rápidamente en un hito global gracias a sus coreografías pop, sus historias de amor y amistad y, sobre todo, sus canciones, que hoy siguen apareciendo en playlists nostálgicas y acumulando millones de reproducciones.

A dos décadas de su estreno, las generaciones que crecimos con las historias de East Hig mantenemos viva la fiebre HSM. Y no es para menos: las cifras lo demuestran.

High School Musical (2)

Top 10 de canciones más escuchadas de la trilogía de High School Musical

Aprovechando el aniversario, recopilamos el top 10 de canciones más escuchadas de la trilogía según el número de reproducciones acumuladas en Spotify hasta 2026.

1. Can I Have This Dance – 226,526,327 reproducciones

Embed - Can I Have This Dance (From "High School Musical 3: Senior Year")

2. We’re All in This Together – 170,386,447 reproducciones

Embed - High School Musical Cast - We're All In This Together (From "High School Musical")

3. Just Wanna Be With You – 110,638,300 reproducciones

Embed - High School Musical 3 - Just Wanna Be With You (Official Music Video) 4k

4. Right Here, Right Now – 96,169,710 reproducciones

Embed - Right Here, Right Now (From "High School Musical 3: Senior Year")

5. A Night to Remember – 89,450,652 reproducciones

Embed - A Night To Remember | High School Musical Songs

6. Scream – 79,454,533 reproducciones

Embed - High School Musical Cast, Zac Efron, Disney - Scream (From "High School Musical 3: Senior Year")

7. Now or Never – 76,304,418 reproducciones

Embed - High School Musical 3 - Now Or Never (Official Music Video) 4k

8. Stick to the Status Quo – 73,574,043 reproducciones

Embed - High School Musical Cast - Stick to the Status Quo (From "High School Musical")

9. Bop to the Top – 67,542,167 reproducciones

Embed - Ryan, Sharpay - Bop To The Top (From "High School Musical")

10. I Want It All – 64,860,335 reproducciones

Embed - High School Musical 3 - I Want It All (Official Music Video) 4k

