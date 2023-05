Icardi se refirió a su encuentro con la China Suárez

Después de tratarla de mentirosa, se refirió brevemente al acercamiento con la ex Casi Ángeles en septiembre de 2021 y echó por tierra diversos mitos. “(No fui infiel) ni cuando se armó tanto revuelo por una historia de la cual cada uno sacó sus propias conclusiones y solamente los involucrados sabemos la única realidad”, comentó, aclarando que no tuvieron sexo.

En otra parte del texto que difundió en Instagram, se describió como un hombre muy respetuoso con su mujer, pero auguró que el matrimonio no le durará para siempre: “De mí no vas a poder hablar nunca nada. Como le dije a la señora con la cual tuve un cruce esta semana (Moria Casán): hace 10 años que estoy con la misma mujer y nunca estuve con otra ni lo voy a estar hasta que esté soltero”. Horas antes, en un vivo de Wanda Nara, el estilista Kennys Palacios lo había defendido asegurando que no se despegó de él en lo que duró su estadía en la Argentina. “Yo lo llevé a Ezeiza con la nenas. No se vio con nadie”, resaltó.