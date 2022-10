Jairo fue internado y suspendió sus shows en el Luna Park

A través de esa red social comunicaron que pronto compartirían la información sobre las reprogramaciones de los conciertos: “Lamentamos no poder encontrarnos hoy y esperamos verlos muy pronto. Un fuerte abrazo con el cariño de siempre”.

El reconocimiento a Jairo por sus 50 años de trayectoria

En abril de este año la Cámara de Diputados le otorgó un reconocimiento a Jairo por sus 50 años en la música su aporte a la cultura nacional y su compromiso y defensa de los valores democráticos y republicanos.

Jairo agradeció el reconocimiento del Congreso y dijo que es un placer poder expresar ese ejercicio extraordinario que es el agradecimiento.

"Este homenaje me revitaliza, me entusiasma y me obliga a seguir para adelante".

Además, comentó que esos 50 años cantando "no han sido un esfuerzo sino que siempre fue acompañado de un enorme placer. Yo no me sirvo del arte para vivir y trato de servirle al arte todo lo que pueda, en cada día de mi vida, en cada momento y mi preocupación es cada vez ser mejor, por eso soy de esa madera particular que somos los artistas y a los que quiero y admiro profundamente en todas sus disciplinas".

