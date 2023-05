Jey Mammón dijo que denunciará a algunos periodistas

Para concluir, la periodista que conducía la entrevista le preguntó por nombres concretos, y Jey Mammon reveló que tiene programadas audiencias en los próximos días con respecto a Yanina Latorre, Florencia de la V, Karina Mazzocco y Ángel de Brito. De esta manera, señaló directamente a América TV, dado que los cuatro forman parte de esa cadena televisiva.

Jésica Cirio y la chance de que Jey Mammon vuelva a la TV

En una entrevista en Radio Zónica, Jésica Cirio fue interpelada acerca de Jey Mammón y se refirió a las perspectivas de que el famoso humorista vuelva a la pantalla chica. Aunque no proporcionó información detallada, Cirio expresó su punto de vista sobre el asunto y compartió sus impresiones sobre Mammón.

“No lo sé. Es algo que tiene que ver la gente y él. Me siguen sorprendiendo estas cosas, uno nunca se deja de sorprender”, dijo la conductora.

Jey Mammón contó cómo es su vida luego de la denuncia

Jey Mammón en una nota a través de un chat con Mariana Brey, panelista de Socios del Espectáculo y brindó algunas pautas de su presente, apuntando tanto a la condena social que tiene y la posibilidad de llevar a la Justicia a Benvenuto por “calumnias e injurias”.

“Hola, Marian, ¿qué hacés? Yo en España, tratando de que mi cabeza esté en otro lado, pero sé que es difícil despejarla”, arrancó diciéndole el ex conductor de La Peña de Morfi a la periodist

a.

Jey indicó que “trato de desenchufar. Te juro que no quiero ahora pensar en nada. Yo hoy no necesito abogado salvo que decida accionar, el origen sería ese (calumnias e injurias) y tendría que evaluar quién me represente, pero la verdad es que estoy esperando... Tengo mi cabeza en apagado, en mute, hasta que decida qué es lo que voy a hacer”, comentó.