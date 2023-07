Jorge Lanata: "Wanda Nara tiene leucemia"

En "Lanata sin filtro", el ciclo que conduce y donde tiene de panelista de espectáculos a Marina Calabró, el conductor dijo que había que hablar con la verdad. "Hablé con tres fuentes del Sanatorio de los Arcos, y con una muy cercana a Wanda Nara, y lo que no entiendo es por qué no se dice que Wanda Nara tiene leucemia".

"No entiendo por qué, pero hay una especie de decisión corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo. Mucha gente sabe lo que tiene pero no lo está diciendo. Y como yo trabajo de periodista desde hace un tiempo, les voy a contar lo que hice. Hablé con tres fuentes directas. Dos muy allegadas a Wanda Nara, y otra directa, muy directa, del Sanatorio de Los Arcos, donde está internada. Y les voy a decir lo que nadie está diciendo, y no entiendo por qué, es que Wanda Nara tiene leucemia", dijo Lanata.