Para superar este marco angustiante, Karina cuenta con la ayuda de su madre, Mónica Cuello, quien reveló cómo transita los días junto a su hija: “Soy una mamá que está en casa, cuidando a su hija... Mi vida no tiene nada que ver con la de Kari, pero yo quería salir corriendo cada vez que ella me necesitó. Y ella, con tantas cosas que tenía por hacer, cuando no tiene ganas de levantarse de la cama, tiene que levantarse igual, porque tiene cosas pactadas”.