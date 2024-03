L-Gante intentó meterse a la casa de Wanda Nara: qué pasó

En ese sentido, el comunicador expresó que “según me cuentan, Elián se dedicó estos últimos días a perseguir a Wanda y apareció por todos los lugares que estuvo la conductora. Hasta me decían que apareció en su casa y ella no le permitió el ingreso. No le abrió la puerta”.

Y agregó que “esto claramente marca que Elián aunque tenga nueva novia sigue pensando en Wanda y no suelta. Sigue enamorado o tiene una obsesión”.

image.png

Además, Etchegoyen reveló que “mi fuente me cuenta que L-Gante apareció en el Chateau Libertador y dijo que venía a ver a Wanda y ella no le permitió el ingreso. Tremendo desplante pero la banco porque es una desubicación caer así”.

Y agregó que “yo no sé en qué momento habrá caído L-Gante. Si Wanda estaba con sus hijos, con Mauro o sola pero tengo confirmado por el entorno de ella que esto pasó”.

La extraña relación entre Wanda Nara y L-Gante

La relación entre L-Gante, el cantante de cumbia 420, y Wanda Nara, la empresaria e influencer argentina, continúa siendo un enigma. A pesar de los rumores de romance que surgieron a fines de 2022, ambos protagonistas se encargaron de desmentir una relación sentimental, aunque admiten una amistad.

image.png

Con intención de celebrar el lanzamiento de “Money”, su tercera canción desde que debutó como cantante, Wanda Nara salió a cenar con su marido a un restaurante ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero y se encontró con nada más ni nada menos que L-Gante.

Tras la aparición de la primera foto sobre la extraña noche, este viernes 22 de marzo, Ángel de Brito contó toda la verdad detrás de la salida en la que coincidió el triángulo amoroso. “Ayer, después de la presentación del tema, Wanda le dijo a Mauro ‘vamos a comer tranquilos a un lugar, fueron a Puerto Madero, a un restaurante muy lindo, conocido, de hecho estaba Moria (Casán) también ahí comiendo después del teatro y aparece L-Gante”, comenzó diciendo.

Y siguió “entra de la nada L-Gante, saluda a Moria y sin ningún tipo de problema, enfila derecho para la mesa de Wanda e Icardi. Va saluda a todo el mundo y se sienta”.

“Fueron a La Mala, estuvieron ahí, hay video también en donde están hablando”, agregó.